Funcionarios de la UAS revocaron a sus abogados y la audiencia fue diferida

Culiacán, Sin. -El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, el exrector Juan Elogio Guerra Liera y el resto de funcionarios universitarios acusados de desempeño irregular en la función pública, revocaron a sus defensores, por lo que el juez difirió la audiencia inicial para el 10 de noviembre.

Hoy se tenía pactada la celebración de la audiencia inicial, luego de que se presentaran las partes implicadas, los representantes legales de los inculpados dieron a conocer que recién se incorporaron 7 tomos nuevos a la carpeta de investigación.

También puedes leer: La ASF auditará el 100% de los recursos de la UAS: Jesús Madueña

Según la narrativa expuesta por los defensores, han pasado 24 horas desde que recibieron la nueva información.

Por ello, solicitaron al juez de control Adán Alberto Salazar Gastelum posponer la comparecencia, argumentando que debían consultar a expertos en finanzas para verificar el contenido de los nuevos tomos.

No obstante, el juez indicó que la audiencia podría continuar, estableciendo que la información de dichos tomos no sería abordada para la imputación.

Ante estos hechos, los abogados expusieron que se sentían incapaces de llevar a cabo la defensa de los inculpados al no conocer el material que recién fue entregado.

Además, dijeron que no había certeza en cuanto a la no utilización del contenido de los tomos, señalando que el juez no puede asegurarlo, puesto que no conoce el contenido de la carpeta de investigación.

El juez dio un receso de 10 minutos, al retomar el asunto decidió continuar con la audiencia.

Madueña Molina hizo uso de la voz y revocó a su defensor porque consideró que no podría llevar a cabo una buena defensa al desconocer la información recién entregada.

En tres días, los inculpados tendrán que dar a conocer quiénes llevarán su defensa jurídica.

Posteriormente, todos los imputados también destituyeron a sus abogados, por lo que el juez terminó por diferir la audiencia para el 10 de noviembre.

Dato

Solo uno de los imputados no revocó a su abogado, ya que este acababa de tomar protesta.