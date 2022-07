Fuga de drenaje lleva más de una semana en Playa Sur

Mazatlán, Sin.- Una fuga de drenaje en la privada Playa del Carmen, del fraccionamiento Playa Sur, lleva más de una semana sin ser atendida por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, a pesar de los constantes reportes hechos por los vecinos.

"Ya marcamos todos los vecinos para que vengan a arreglar, ya tiene más de una semana así y es hora de que no vienen, se han hecho charcos y cochinero aquí en esta parte de la privada, ojalá y que pronto vengan, porque está comenzando a llover, ya se necesita que arreglen esta fuga, ojalá y las autoridades arreglen", señaló Octavio, un vecino de la zona.

Además de los malos olores que tienen que aguantar, los habitantes del fraccionamiento temen por el foco de infección que existe en el lugar.

Y es que también está un terreno baldío cerca, el cual atrae a animales, y más en esta época del año, que es cuando más zancudos hay.

Situación incómoda

Los vecinos exigen la solución de esta problemática lo más rápido posible, ya que para ellos resulta muy incómodo vivir en esta situación.

"Es estresante que estas cosas pasen, se tiene que buscar una solución a esto pronto, porque si no se va a hacer un cochinero con las lluvias, los que trabajan en la Jumapam tienen que venir a solucionar el problema, no es justo que si nos tardamos en pagar el agua el recibo llegue rojo, y si se tardan en venir ellos, como si nada, se me hace injusto", dijo Liliana.