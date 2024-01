Fuga de drenaje lleva más de un mes en la colonia Olímpica

Mazatlán, Sin. -En la tranquila colonia Olímpica, específicamente en la calle Privada de la Estrella, los residentes enfrentan una nueva crisis relacionada con las fugas de agua, a pesar de las supuestas reparaciones ya realizadas.

Esta situación ha dejado a varios vecinos sin servicio desde hace más de un mes, generando malestar en la comunidad.

"Nos dijeron que la fuga había sido reparada, pero el problema sigue, y ahora llevamos más de un mes lidiando con esta situación, es un cochinero, el agua continúa saliendo de su lugar", expresó Hugo Juárez, vecino del asentamiento.

La calle Privada de la Estrella ha experimentado reiteradas fugas de agua en el pasado, y los vecinos se sienten desamparados ante la falta de soluciones efectivas.

"No es la primera vez que enfrentamos esto, parece que las reparaciones no son duraderas, y siempre terminamos siendo afectados", añadió.

A pesar de haber reportado la problemática a Jumapam, los residentes no han recibido respuesta ni atención.

"Cansados de llamar, estamos ya, no solo es la fuga, es que muchas casas de por aquí se quedan sin agua, y eso no está bien, es algo básico, luego no hay con que bañarnos, con que lavar, fregar, no se ponen a pensar, más o menos duran un día sin agua las casas, ahí entre vecinos los que sí tienen se andan pasando para sus necesidades", comentó el vecino.

Ante esta situación, los residentes exigen una pronta intervención por parte de las autoridades competentes.

"No sabemos que esperan para venir, nada más para subir a sus páginas, que si vinieron son buenos", expresó Rogelio Miranda, quien tiene una tienda de abarrotes en el lugar.