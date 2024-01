¡Cuidado! Socavón a la vista por la calle Aquiles Serdán

Mazatlán, Sin. -En el Centro de Mazatlán, por la calle Aquiles Serdán, se formó un socavón que pone en riesgo tanto a automovilistas como a peatones.

Los comerciantes ambulantes de la zona aseguran que la situación lleva más de una semana y aunque ya la han reportado al Ayuntamiento, nadie ha acudido a repararla.

También puedes leer: Vecinos de Lomas del Ébano, exigen soluciones por fuga de drenaje

"Hace más de una semana notamos que este socavón empezó a crecer y lo único que han puesto para advertir a los conductores es un simple bote de basura, y fuimos nosotros, es un riesgo para todos nosotros y para la gente que transita por aquí", comentó Pedro, quien tiene un puesto de aguas frescas sobre la calle.

La falta de medidas preventivas pone en riesgo a los autos que circulan por esta calle, que es una de las más transitadas del primer cuadro de la ciudad.

"No queremos esperar a que ocurra un accidente, necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y reparen este socavón antes de que sea demasiado tarde, no puede ser que en pleno Centro no se percaten de esto", añadió Pedro.

Piden revisión de vialidades

Los comerciantes de la zona piden a las autoridades municipales realizar una inspección detallada de las calles del Centro, ya que muchas de ellas están en pésimas condiciones.

"Pedimos que vengan cuanto antes, porque en esta calle que es muy transitada no pueden estar estos problemas, es una barbaridad que no sean resueltos este tipo de problemas y por otras calles hay situaciones similares, tienen que arreglarlas", puntualizó.