Llegará a Mazatlán un crucero de millonarios

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, confirmó que este martes llegará un crucero turístico con millonarios que vienen a conocer el puerto.

"Es el momento de mostrarles lo mejor que tenemos. Viene el martes The World, de la compañía Residences at Sea, y va a durar una noche aquí. Desde el sábado ando vigilando, rescatando las cosas que no están bien para mejorar y que la gente que viene se lleve una muy buena impresión de Mazatlán, van a ver que están pintando calles, todo, es porque queremos dar una buena imagen como siempre debería estar", manifestó el alcalde Benítez Torres.

Local Pega a productores de mango el incremento de fletes a Estados Unidos

Entrevistado durante un recorrido que hicieron en el tianguis dominical de La Noria, acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca (Sedectur), Ricardo Velarde Cárdenas, dijo que están a tiempo para mostrarles un espectáculo a los turistas que van a pernoctar, donde Cultura ya lo podría tener armado.

Aseguró que es la primera vez en muchos años que un crucero turístico pernocta en Mazatlán y podría ser el parteaguas para que otros cruceros hagan lo mismo.

Por su parte, Ricardo Velarde Cárdenas confirmó que es la primera vez que llega este barco, que es de tipo departamentos, son unas 500 personas nada más, que por primera vez vienen a Mazatlán.













Lee más aquí:

Local Arriba a Mazatlán vuelo procedente de San Francisco con 150 pasajeros

Local Baja la afluencia de turistas en el Embarcadero Isla de la Piedra