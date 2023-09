FGE no tiene sólidas para vincular a funcionarios de la UAS: Madueña Molina

Culiacán, Sin.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) confía plenamente en sus argumentos para enfrentar la solicitud de la Fiscalía General del Estado de llevar a juicio al rector, Jesús Madueña Molina, al exrector, Juan Eulogio Guerra Liera y a los miembros del Comité de Adquisiciones en la audiencia del miércoles 13 de septiembre, pues la Fiscalía carece de pruebas sólidas que respalden la decisión del juez de primera instancia.

“Comentamos que esta lucha no era de un día o dos días, era una lucha de resistencia, es una lucha en la cual tenemos que dar la pelea en tanto estemos nosotros aquí en este Juzgado, mañana es el día más importante en la lucha por la defensa de la Autonomía Universitaria, para dar la pelea y demostrarle al Gobierno del Estado en dónde está la razón dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les digo: no nos van a vencer en esta lucha que vamos a salir victoriosos”, expresó el rector a la comunidad universitaria que desde las 6:00 de la mañana y hasta casi las 8:30 de la noche estuvieron en la explanada de la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral.

Madueña Molina compartió que el juez se mostró parcial al respaldar los argumentos de la FGE, no obstante mencionó que están tranquilos porque la audiencia se reanudaría al día siguiente a las 10:00 de la mañana, lo que permitiría a la defensa de los acusados presentar sus argumentos.

Luego de que los medios preguntaran si solicitarían duplicidad de término el rector respondió que no, que están preparados y que, “como dice el dicho: lo que se vaya a cocer que se vaya remojando”, porque no rehúyen a esta situación.

“No hay pruebas, no hay pruebas totalmente, mañana van a ver con los argumentos que presentará la defensa para que vean que no tiene nada la Fiscalía, sin embargo somos conscientes de lo que va a suceder, ya sabemos que lo que pida la Fiscalía eso va a hacer el Juez, ya lo dijo el Gobernador y Feliciano Castro, nos van a vincular”, expresó el rector.

Al iniciar la audiencia los abogados defensores solicitaron que se difiriera porque se habían agregado a la carpeta de investigación mil 599 documentos, pero la Fiscalía dijo que dichas constancias “no serán datos de prueba”.

De hecho la FGE entró en varias contradicciones y expuso que no existe daño patrimonial al erario expresando que “el tipo penal no establece daño al erario público como tal”, y diciendo más adelante que las adquisiciones se hicieron de manera ilegal y “solo se excedieron en el monto base para licitarse”, es decir, la acusación es porque no se hizo licitación pública para las adquisiciones y no porque no se hayan comprado las tortillas, totopos y tortillas de harina para las casas de estudiantes.

Al ser cuestionada la Fiscalía si estaban vigentes las mil 501 facturas que se citan como prueba de pagos de la casa rosalina al proveedor de nombre Sergio Chaidez Morales, respondió que sí, sin tomar en cuenta que dentro de las mil 599 documentos que representaban 700 facturas canceladas en fecha 18 y 19 de agosto hay una gran parte de esas facturas, tampoco citó como dato de prueba que la universidad compró tortillas en 2020 a un precio de 60 pesos el kilo, cuando en realidad lo compró a 18 pesos, por debajo del costo de ese momento.

Al término de desahogo de pruebas y solicitud de vinculación a proceso, el asesor legal de la UAS, José Ramón Bonilla Rojas, precisó que la FGE dijo en todo momento que la universidad es entidad pública paraestatal y organismo descentralizado cuando en realidad por ser autónoma entra en otra categoría así marcada por la Constitución Política del Estado de Sinaloa y por lo tanto no está sectorizada a la Sepyc, a su rector no lo nombra el gobernador como sí lo hace en otras universidades que no son autónomas, entre otros argumentos legales.

“Lo digo en el ánimo de que no podemos aceptar que se diga que es paraestatal o entidad pública paraestatal, sería como aceptar que estamos subordinados, sería aceptar que no somos autónomos, no estamos subordinados a un poder se deduce de la Constitución, de la Ley Orgánica y de Tribunales federales, que quede asentado que tenemos que hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la UAS en contra de que no es entidad paraestatal”, enfatizó.

Antes del receso final el Juez pidió que se entregue a los abogados defensores y asesor legal de la UAS copia de las mil 599 facturas canceladas, lo cual haría la fiscalía a más tardar las 10 de la noche.