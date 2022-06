Falta de personal en hotelería sí podría afectar a Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La escasez de mano de obra en diferentes áreas de la hotelería de Mazatlán es una problemática que se tiene que atender, aseguró la secretaria de Turismo en Sinaloa, Rosario Torres Noriega.

Incluso, manifestó que si no se resuelve o se trabaja desde ahorita en ese tema, se podrían presentar problemas en la atención del turista en el futuro, y, por lo tanto, eso repercutiría en la imagen del destino.

“Es una situación que debemos atender para que no haya una afectación en lo que es la atención al turista, de momento no hemos tenido ningún problema, pero no queremos que vaya a haber una crisis en ese sentido”, dijo.

Torres Noriega comentó que esto es uno de los principales planteamientos por parte de las dos asociaciones de hoteles en las reuniones recientes sobre la falta de trabajadores, entre camaristas, meseros y recepcionistas.

Por el momento, dijo desconocer si eso también se presenta en otros destinos turísticos del país.

Causas

La secretaria de Turismo aseguró que una de las causas de esta problemática es la competencia desleal que existe con las rentas vacacionales en departamentos y condominios, quienes, al no pagar el Impuesto Sobre Hospedaje, ofrecen empleos por unas cuantas horas, sin prestaciones y por arriba de un tabulador oficial de salarios.

“No están regulados y no pagan una serie de permisos, pero además, ese tipo de establecimientos se está llevando a este tipo de trabajadores, porque ofrecen por dos o tres horas lo que es un día, pero no les dan prestaciones; sí hay una problemática que tenemos que atender y que la estamos viendo”, expresó.

La funcionaria estatal adelantó que de manera conjunta con los dirigentes hoteleros ya se encuentran trabajando en estrategias para solucionarlo, a fin de que esta situación no dañe la imagen del puerto en un futuro.

Antecedente

José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, aseguró que en los últimos meses han batallado para la contratación en puestos como camaristas, recepcionistas y cocineros, sobre todo cuando se aproxima la temporada de alta afluencia turística.