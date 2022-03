Fallo del TEESIN contra regidores dejará precedente

Mazatlán, Sin.- El fallo del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) al decretar inexistente la violencia política en razón de género en contra del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, dejará un buen precedente, consideró Edgar González Zatarian.

El secretario del Ayuntamiento explicó que se pidió a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, con sede en Guadalajara, que se revisara, porque habían desestimado el tema de la usurpación de funciones por parte de un grupo de regidores y lo regresa al TEESIN para que lo vuelva a analizar.

“Se vota y se les encuentra culpables, responsables de usurpación de funciones, ese el hecho y obviamente la sanción fue una amonestación en el sentido de que no lo vuelvan a hacer, pero aquí el hecho es que estuvimos en lo correcto en aquel tiempo cuando decíamos nosotros que efectivamente se había dado el hecho de la usurpación de funciones y lo hicieron de manera reiterada, estaba muy comprobado, queda un precedente”, manifestó.

El funcionario municipal destacó que toman este fallo no con el ánimo de hacer escarnio, porque no están en esa situación, sino que las leyes son las leyes y las autoridades responsables no tienen nada que ver con un tema de escarnio político.

Sin embargo, reiteró que se quedará un antecedente, porque no pueden dejar que esto siga ocurriendo ni dejar que ocurra en el futuro ni en Mazatlán ni en otros municipios.

González Zatarain explicó que la denuncia de usurpación de funciones, fue contra los regidores que encabezaron las reuniones y firmaron, no contra los 8 que iniciaron el bloque de ediles opositores, los que no firmaron.

Afirmó que al desecharse también la denuncia de violencia política en razón de género, la autoridad municipal, no salió haciendo escarnio, ya que no se trata de eso, sino dejar un precedente y se respeten las leyes.

Sin embargo, informó que la Dirección de Asuntos Jurídicos valorará si está de acuerdo con el fallo, donde pide el TEESIN a los regidores que ya no lo vuelvan a hacer y si meterán algún recurso.

El Secretario del Ayuntamiento advirtió que las denuncias que interpusieron en su momento contra algunos regidores, algunas se siguen de oficio, pero no están atizándolas ni se hará cacería de brujas, pero la autoridad o la Fiscalía sabrá que hace con las denuncias.

“En su momento se hicieron esas denuncias, es porque no podemos ser omisos, y si decimos que hay un delito, hay que ir a interponer la denuncia… y lo hicimos en su momento, que siga su curso”, manifestó.

González Zatarain aseguró que el alcalde Benítez Torres ha hecho el llamado constante de trabajar por Mazatlán, y se está trabajando de manera conjunta con los regidores, y hasta el momento se está trabajando bien.













