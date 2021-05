Fake news a candidatos es guerra sucia y señal de avance: PRD

Culiacán, Sin.- El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, denunció que las “fakes news” que se han emitido en contra de los candidatos de la coalición Va por Sinaloa, es guerra sucia y expresión clara de cómo van avanzando en las elecciones.

“Si no tuvieran el temor de que les vayamos a ganar, como va a suceder el próximo seis de junio, no se preocuparían por nosotros, no se preocuparían por los candidatos, para que buscar descalificarlos, para que buscar confundir a la ciudadanía con esas páginas que son falsas”, expresó.

Foto: Sandra Solís | El Sol de Sinaloa

En su visita a Sinaloa para fortalecer las campañas de los candidatos a Alcalde, Diputado local y federal y Gobernador, el dirigente nacional, exigió a las autoridades electorales y judiciales correspondientes, se investigue a fondo estos señalamientos que se han hecho públicos.

“Porque no debemos permitir que se enturbie el escenario y se ensombrezca con expresiones de ilegalidades y de violencia, del tipo que sea esta, de aquí al seis de junio. No nos van a echar para atrás por cierto, hay mucha entrega, mucha valentía, mucha determinación de nuestros candidatos y dirigentes partidistas”, subrayó.

Foto: Sandra Solís | El Sol de Sinaloa

Cabe destacar que en el encuentro con la estructura del PRD, los simpatizantes llegaron al hotel San Marcos desde las 12:00 horas y hasta después de las 14:00 horas fueron atendidos por los dirigentes del partido y el candidato a la Alcaldía, Faustino Hernández.

El presidente nacional del PRD, reiteró que con la administración de Andrés Manuel López Obrador, México vive en una dictadura y en retroceso en todos los aspectos.





















