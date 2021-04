Mario Zamora promete asignar obra directa a constructores

Mazatlán, Sin.- El candidato a la gubernatura por la alianza “Va por Sinaloa”, Mario Zamora Gastélum, se comprometió con integrantes de la CMIC de Mazatlán, a que la obra pública se ejecutará con total transparencia en su gobierno y que en la asignación directa, los constructores locales podrán competir en un proceso sin “moches” ni tráfico de influencias.

Dijo que en las obras públicas participará de manera directa la Auditoría Superior del Estado y un comité ciudadano, para verificar que todo realice con calidad y conforme a lo proyectado.

Local Mario Zamora ofrece rescatar los programas que eliminó AMLO

“Yo no soy constructor, ninguno de mis hijos es constructor, no tengo ningún compadre constructor, no tengo ningún interés que nadie desde e gobierno del estado haga negocio con la construcción, quiero que el negocio lo hagan los constructores, un negocio justo y responsable y quiero que los sinaloenses ganen con obras bien hechas y de calidad”, expresó.

Comentó que de ganar la elección, se reunirá de manera frecuente y regular con los constructores para ver qué hacer, cómo se va a trabajar y cómo resolver los problemas de manera conjunta.

Refirió que la asignación directa de obra pública será para los constructores de la zona sur, siempre y cuando se responsabilicen a hacer obras baratas, de calidad y en beneficio de los sinaloenses.

Indicó que a Mazatlán le ha ido muy bien, pues las dos obras de infraestructura de mayor calado y que requieren de mayor tiempo para amortizarlas, ya se hicieron: la carretera Mazatlán-Durango y la remodelación del Centro Histórico y el malecón. Lo que sigue es continuar y aprovechar la viada para que al puerto le vaya mejor, con total transparencia.

Foto: Cortesía Ayuntamiento de Mazatlán

También puedes leer: En el debate todos se dicen ganadores

Dijo que en su administración se bajarán recursos de gobierno federal, pero también se buscará atraer inversión de fuera.

Entre las acciones se contempla crear un fondo de infraestructura de mil millones de pesos para empezar el primer año y medio de su gobierno, con lo que se ayudará a reactivar la economía que hoy está en crisis, ya que el año pasado hubo un decrecimiento del -8.5%, según datos preliminares de la SHCP. El más alto desde 1995, que fue -6.3%.

Señaló que se buscará aprovechar los puertos de Mazatlán y Topolobampo, que pueden hacer una línea directa entre el Este de Estados Unidos, a través del corredor Topolobampo-Texas y Canadá, como alternativa para vincular con Asia.

Con el gas natural, agregó, hay grandes posibilidades de impulsar la industria, la petroquímica, la matal-mecánica, y de alimentos.

Foto: Cortesía Ayuntamiento de Mazatlán

Se tiene contacto con Koch, la empresa más grande del mundo que tienen entre sus distintas ramas el fertilizante y que tiene el interés de colocar una planta de urea en el norte del estado de Sinaloa, que podría ser un antes y un después.

Señaló que para atender el problema del agua en la zona sur, hay una empresa texana dedicada a la perforación de pozos petroleros, que descubrió que en la región existe a 2 kilómetros de profundidad agua suficiente que va a dar al mar y que podría ser aprovechada, tanto como lo que se obtendría en dos o tres presas del tamaño de la Santa María.

Por otra parte, dijo que se reunió con la persona que desarrolló el Puerto Cancún y Puerto Vallarta, quien visitó la Isla de la Piedra y que le ve un enorme potencial de desarrollo, que se pudiera echar a andar con la creación una institución estatal parecida a Fonatur.

“Haciendo parte de la infraestructura pública, el desarrollo y la inversión privada llegara sola y generaría una gran posibilidad”, añadió.

También se planea sacar la planta de El Crestón y hacer de ese lugar una zona turística interesante, que contemple un teleférico del cerro del Vigía y al Faro de Mazatlán.

A estos proyectos, se añade la pavimentación de calles y la remodelación de la Administradora Portuaria Integral.

En vivienda, se busca la alternativa de mezcla de recursos con la fundación Carlos Slim, empujar un programa de vivienda.

Por parte de la CMIC, hablaron el presidente de la cámara, Guillermo Trewartha Domínguez, y el presidente del Comité Consultivo de CMIC, Ramiro Burgueño, quienes pidieron que las obras para el sur, se asignen a los constructores de esta zona, de cuya industria dependen 60 ramas.

A la reunión asistieron también candidatos de la alianza PRI, PAN y PRD, entre ellos Maribel Chollet, Elsy López, Diana Rice y Roberto González, quienes contienden por una diputación local, y Paloma Meneses, candidata a diputada federal por el distrito 01, quienes se comprometieron a legislar en favor de la construcción.









Lee más aquí:

Local Rocha Moya y Mario Zamora quedan frente a frente como dos fajadores Local Mario Zamora se compromete a rescatar la pesca