Exponen problemas en servicios públicos y piden apoyos en audiencia pública

Mazatlán, Sin. -El programa de audiencias públicas Escuchando a la Gente que implementó el gobierno municipal lleva activo cinco meses. Cada semana decenas de mazatlecos y mazatlecas acuden a entrevistarse con el alcalde Edgar González Zatarain y sus funciones para exponer los problemas en servicios públicos de sus colonias o solicitar apoyos sociales.

Pide descuento

Este martes, Gudelia García acudió para solicitar ante Oficialía Mayor un descuento, ella es comerciante en el tianguis de la Juárez y adeuda su permiso anual desde hace cuatro años. Comenta que está es su única fuente de ingresos, solo los domingos sale a vender y el ingreso no es seguro.

“Vengo a pedir la ayuda a ver si me hacen un descuento para pagar los permisos se me ha dificultado mucho pagar el permiso anual de la pandemia para acá, no sabe uno si va a vender o no”, comentó.

Rehabilitación de área verde

Verónica Sánchez, vecina de Pradera Dorada II, solicita la rehabilitación de un predio ubicado en la calle Mustang y Sioux para convertirlo en are verde. Actualmente está convertido en un basurero, por la gente que se dedica a hacer limpieza y poda en casas y tiran ahí los deshechos.

"Estamos solicitando que nos habiliten un área verde porque es de tirar mucha basura, siempre está sucio. Ya tenemos mucho con ese problema ", dijo.

Vecinos madrugan para alcanzar una ficha y ser atendidos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Apagones

Tania De la Rosa, habitante de Valle de Urías, expone que hace varios años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quitó el transformador de la calle Puerto de Veracruz y Cuarta, supuestamente porque había muy pocos vecinos, pero ahora el asentamiento está sobrepoblado y continuamente hay apagones de luz y, aunque ya se reportó a la Comisión, solo les dan largas.

"Se nos va la luz muy seguido. Teníamos un transformador y lo quitaron, queremos que lo devuelvan. Cuando lo quitaron dijeron que porque había poquita gente ahora está sobrepoblado. Lo más que hemos durado sin luz es un día y medio, se nos echaron a perder cosas, a uno se les descompusieron nos compresores de los mini split y para aguantar los calorones", expuso.

Invaden vía pública

Desde Villa Unión Federico Reyes acude por tercera vez a la audiencia pública por un vecino que invadió la vía pública con una barda impidiendo el paso de los peatones. La primera vez que acudió, en el mes de mayo, el alcalde le aseguró que la barda estaba mal y sería derribada, pero hasta la fecha no se ha hecho nada.

"Puse un reporte el 26 de octubre del 2022 de una barda que está obstruyendo el paseo peatonal. Yo vine ya con Planeación y me dijo que si está mal pero que no puede hacer nada, eso me dijo el subdirector, que metiera demanda con un Jurídico", indicó.