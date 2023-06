Exponen deudores alimenticios en la plazuela Obregón de Culiacán

En el marco del Día del Padre, madres de familia de Culiacán expusieron a sus exparejas por no cumplir con sus obligaciones alimenticias.

Con lonas con las fotografías y nombres de los padres de sus hijos, las madres denunciaron que no han recibido los pagos correspondientes para cubrir las necesidades de los menores.

Pamela Cárdenas es una de las manifestantes, relató que su exmarido incluso se mudó de estado para no cumplir con los pagos correspondientes. Expuso que su caso está próximamente a ser judicializado.

Además, destacó que las autoridades del Ministerio Público no están preparadas para brindar atención y seguimiento a los casos de deudores alimenticios.

"En mi caso particular, el padre acudió a pagar más de 9 mil pesos en puras monedas de pesos, 50 centavos, 2 pesos, 5 pesos, algunas de 10 pesos. El fiscalista lo permitió, las que están ahí en mesa de mecanismos no acuerdan nada, no tienen estudios, entonces tienen que poner a gente que de perdida conozca de los derechos de los niños", narró Paola, señalando que esta problemática no es atendida con la seriedad que se merece.

Foto: Josemiguel Souza | El Sol de Sinaloa

Se necesitan nuevas masculinidades

En el evento estuvo presente la titular de la Secretaría de Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, quien destacó que se debe de crear conciencia para que esta problemática sea abordada, indicó que se debe buscar que los procesos judiciales contra los deudores alimenticios sean más rápidos y eficaces.

"Creo que la perspectiva de género en la impartición de justicia en los tribunales, hablando de jueces penales, de las y los jueces y jueces familiares, tiene que impregnar. Los derechos de las mujeres tienen que hacerse realidad también en los tribunales", declaró la funcionaria.