Exigen mazatlecos un transporte urbano de calidad

Mazatlán, Sin.- Luego de que la tarifa en el pasaje urbano se incrementó un peso en días pasados, usuarios de este medio de transporte público en Mazatlán exigen que el servicio que se brinde sea de calidad, ya que muchas de las unidades se encuentran en mal estado.

"Lo que se gasta uno en estos pasajes es mucho y más porque en veces toca agarrar mínimo dos camiones para ir al trabajo; y que aparte no se pongan a limpiar algunos camiones, está mal, si suben la tarifa, de perdida que les den una limpia", dijo Ulises, un usuario frecuente del transporte urbano.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, las quejas, más allá de las tarifas, son por falta de mantenimiento, ya que muchas veces no los limpian como se debe.

"Muchas veces me he subido y he encontrado basura arriba de los camiones, como botellas de agua, envolturas, platos desechables, entre otras cosas", dijo Alma.

Otra usuaria cuestionó el hecho de que no era apropiado que subieran la tarifa en estas fechas, justo cuando se llevan a cabo las graduaciones escolares, que es cuando la ciudadanía está más gastada.

"Lo bueno fue que para los estudiantes no subieron la tarifa, si no, imagínate, uno está gastado con los zapatos, los vestidos para la graduación y todo eso, y aparte viene el reingreso a clases, no entiendo para qué suben el precio, de perdido que todos los camiones tengan aire acondicionado, para que valga la pena, por lo menos se te quita el calor un rato", dijo.

Afectación

El que la mayoría de las personas que utilizan el transporte sean trabajadores que tienen que pagar mínimo 2 pasajes al día, hace que la situación se vuelva más complicada, pues les afecta en su economía.

"No se ponen las pilas para que los camiones se vean mejor o estén más limpios, y aparte, ven que ya va bien lleno y suben a más personas todavía, ni chance de pedir la parada, tiene uno cuando suben a tantas personas, si van a subir el costo, de perdida que mejoren los camiones", afirmó Raquel.