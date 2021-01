Exhorta COEPRISS a acatar protocolo sanitario en estadio Kraken

Culiacán, Sin.- El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) precisó que los protocolos sanitarios emanan del acuerdo que estipula los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020 y es para el estricto cumplimiento de los directivos de los clubes deportivos de futbol profesional, como lo es para el béisbol o cualquier otro espectáculo deportivo como el box.

Explicó que las medidas establecidas en los protocolos sanitarios son obligatorias para el público asistente y trabajadores que acuden al estadio a laborar o presenciar el encuentro, refiriéndose al juego que se celebrará el viernes 8 de enero cuando Mazatlán FC reciba al Necaxa en el arranque de la jornada uno del futbol mexicano en el estadio El Kraken. “Es una responsabilidad donde todos deben poner su parte, directivos, trabajadores, jugadores y aficionados”, comentó.

Aunque todavía no es oficial, Mazatlán FC ve con buenos ojos el volver a tener afición. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Puedes leer: Intentan vender vacuna falsa en el país

Señaló que los protocolos sanitarios para evitar el contagio del virus SARS Cov-2 contemplan que un comité de vigilancia supervise el cumplimiento de las medidas de seguridad de cada una de las áreas del estadio.

Jorge Alan Urbina Vidales puntualizó que el uso del cubrebocas, el respeto a la sana distancia, el uso del gel antibacterial y un aforo restringido que no debe pasar del 40 por ciento de la capacidad del estadio son medidas obligatorias porque tienen la finalidad de proteger la salud de los aficionados y los trabajadores desde el momento en que ingresan al estadio hasta que se retiran por lo que también se establecerán filtros sanitarios.

“Menores de 13 años y mayores de 60 no pueden ingresar como medidas de protección a la salud y se realizará toma de temperatura, entre otras medidas, por lo que si se detecta a alguna persona enferma podrá ser canalizada a una carpa Covid-19 donde recibirá atención médica”, indicó.

Dijo que los clubes implementan procesos para evitar el contacto con las taquillas del estadio utilizando tecnología que permita minimizar el manejo de boletos físicos. “Sabemos que todo el proceso para la venta de los boletos en Mazatlán es de forma digital”, refirió.

Sostuvo que las recomendaciones son usar careta de protección facial, uso obligatorio de cubre bocas, queda prohibido el contacto físico entre aficionados, no saludar de beso o mano, lavarse constantemente las manos, mantener la sana distancia con un mínimo de metro y medio, evitar aglomeraciones, no fumar, no escupir y no asistir si se considera que es población de alto riesgo.

Foto: Cortesía | COEPRISS

También se recomienda a los aficionados acudir dos horas antes del inicio del juego para que puedan pasar por los filtros sanitarios y se les ubique en sus respectivos lugares evitando aglomeraciones.

“Dentro del estadio se prohíbe el desplazamiento de los aficionados y se debe respetar el lugar asignado. Nadie debe ocupar los asientos bloqueados con señaléticas y es indispensable mantener la sana distancia”, dijo.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales afirmó que los protocolos sanitarios establecen que debe existir personal que supervise y vigile el cumplimiento de las medidas sanitarias. “Brindamos capacitación a todas las personas involucradas para el cumplimiento de los protocolos sanitarios que establecen las medidas de higiene y protección contra riesgos para la salud humana”, comentó.

Por último, expuso que tanto el estadio como los comercios deben contar con protocolos de limpieza, desinfección y ventilación de todas sus áreas, superficies y objetos de contacto o de uso común, y en áreas cerradas, se recomienda el uso de ventiladores para evitar el aire viciado, o en su caso extractores de aire, pues en estos lugares cerrados pueden permanecer suspendidas en el aire gotículas de saliva.

“Los establecimientos de venta de comidas y bebidas deben señalizar la forma en que se deberán organizar las filas de clientes o consumidores manteniendo la sana distancia y es recomendable instalar barreras para evitar el contacto físico”, concluyó.









Lee más aquí↓