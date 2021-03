Estoy abierto al escrutinio: Mario Zamora

Culiacán, Sin.- ¡Yo no tengo ningún pacto con el narcotráfico…! dice convencido Mario Zamora Gastélum, un candidato que desde niño no entendía por qué él sí podía asistir a la escuela y había otros niños que la dejaban por irse al surco, eso, lo marcó para siempre y se prometió luchar para que ningún menor se quede sin estar en una aula.

Mario Zamora el precandidato de la Alianza “ Va por Sinaloa”; en entrevista con El Sol de Sinaloa, se muestra abierto a las preguntas, habla desde que reza un padre nuestro antes de salir de su casa, hasta defender la camiseta del PRI, al asegurar que el tricolor para él no es un lastre.

Local Votarán diputados del PRI a favor de la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos

Se define como un ser humano común, orgullosamente padre, esposo, hijo, hermano y amigo y confiesa que desde muy niño empezó a conocer las desigualdades sociales.

“Mi papá era empresario, pero empezó a participar en política y me empecé a involucrar en reuniones de seccionales del PRI, en colonias populares en comunidades rurales, eso me hizo de chico darme cuenta cómo había mucha gente que no vivía en las mismas condiciones que yo tenía y a mí me costó mucho trabajo querer vivir en un país que depende donde naces para ver cómo te va.".

LOS INICIOS

Así que desde muy chico le entró el gusanito por la política. Fue en la campaña de Francisco Labastida Ochoa cuando empezó a participar, pegando con engrudo pósters en paredes, poner pendones en postes.

“Fue a visitar un centro comercial nuevo –Plaza Fiesta Las Palmas- en los Mochis, me atravesé, lo saludé. Nos tomamos una foto y de ahí para adelante….”, recuerda.

Usted era de los jóvenes privilegiados que no los perseguía la policía como a los de la oposición que hasta los levantaban por pegar posters o pendones…

— La verdad que nosotros éramos jóvenes inquietos, teníamos permiso. Tocábamos puertas para pedir permiso, por ejemplo recuerdo pedir permiso para pegar el poster de Renato Vega, por ejemplo cuando andaba en campaña.

Después empecé a participar en el Frente Juvenil, en la secundaria fui presidente de la sociedad de alumnos, estuve involucrado en la prepa, en el Tecnológico de Monterrey fui presidente de los estudiantes de Sinaloa, después en la maestría me tocó ser presidente de los estudiantes mexicanos, siempre involucrado en hacer cosas a beneficio de los demás.

Foto: Melissa Ortiz | El Sol de Sinaloa

HUMILDAD

¿Cómo puede entender la pobreza como usted dice, si nunca le ha faltado nada?

— Lo más importante que recibí en mi casa, y no hago menos el tema económico, fue amor, creo que esa es la parte fundamental en una familia, porque puedes tener mucho dinero, pero si no tienes amor, terminas viendo las consecuencias de tu vida en frustraciones, errores, en cosas complicadas.

Mi papá salía a las comunidades rurales y colonias populares y me llevaba, eso me permitió conocer y entender muchas cosas que desde muy niño, empecé a ver que había muchos niños que no vivían como yo, incluso en el colegio Mochis donde estudiaba quinto año, el profesor Carlos que me daba clases y que también daba clases en una escuela pública del ejido compuertas organizaba convivios de beisbol, a veces nosotros íbamos a la escuela o ellos venían al colegio.

Hace una pausa para recordar el principio del presidente estadounidense Kennedy que decía que el tema no era dónde nacías, porque uno no escoge dónde nacer, el tema es dónde estás parado y a quién defiendes y por quién luchas, esa ha sido su doctrina.

Local PAS y Morena van a seguir depredando a la UAS: Sergio Torres





Mis padres me enseñaron que la riqueza y la pobreza nunca se miden en la cartera, se mide en el corazón. Con esos principios es con los que he crecidoZamora





VIDA MARCADA



¿Algo que le haya marcado en esas idas y venidas acompañando a su papá en aquellas giras?

— Hay muchas. Me costaba trabajo entender por qué yo si iba a la escuela porque había niños por ejemplo en compuertas que sólo fueron a quinto año y ya no terminaron sexto año. Había un niño que compartía con él, pero ya no pudo ir a sexto año, busqué a la mamá y me dijo que abandonó la escuela porque se tuvo que ir a trabajar al campo… eso duele.

Duele, pero cuando ya están en el poder se les olvida

— Para eso está mi hoja de vida. Ya he tenido puestos, compromisos, pueden revisar mis resultados, por ejemplo cuando estaba en la financiera rural, el antecedente era Banrural y el gran reto que teníamos era acabar con la imagen de corrupción que tenía el banco, todo el tiempo que estuve en la financiera manejando recursos públicos, no hay una sola observación en la Auditoría Superior de la Federación que le haya hecho a Mario Zamora, entonces, hemos hecho compromisos que cumplimos en los hechos.

Foto: Melissa Ortiz | El Sol de Sinaloa

¿En su transitar como candidato a la gubernatura, hay temor de que lo quieran bajar involucrándolo en algún delito?

— Lo he dicho muchas veces que no dudo que me quieran inventar cosas y quien lo quiera hacer, le haré frente con respeto, con argumentos porque quien señala tendrá que probar. Estoy con la conciencia tranquila, por eso, el día que me entregaron mi constancia lo primero que dije aquí está mi hoja de vida al escrutinio de la sociedad.

Soy un convencido que el elector es el patrón de todos los que aspiramos a trabajar en el servicio público y tiene que conocer toda la información para tomar la mejor decisión, por eso pongo mi hoja de vida, tanto pública como privada al escrutinio de la gente, que la gente reciba la información, que la conozca y que con ello decida.

Local Bajo amenaza, quitan a su hijo a mujer indígena y MP no investiga el caso: CEDH

CAMPAÑA POSITIVA

¿Cómo va a ser su campaña?

— Va a ser una campaña como somos nosotros: propositiva, alegre, cercana a la gente.

¿Golpeteos?

— De mi parte no habrá patadas debajo de la mesa. Va a ser una campaña de contrastes, porque tenemos que diferenciar las dos posiciones que hay, de mi parte todo sobre la mesa lo he platicado yo con el doctor Rubén, es amigo de mi papá, fueron compañeros del gabinete los seis años de Aguilar Padilla, además fue mi compañero en el gabinete de Peña Nieto, igualmente compañeros en el senado, entonces, hay muy buena relación.

Siempre se ha mostrado muy seguro de ganar…

— Estoy seguro que soy la mejor propuesta que los sinaloenses van a tener para elegir a quien quieran como empleado en el gobierno.

¿Pese a que al PRI lo consideran un lastre?

— Soy orgullosamente priista. Hoy encabezo una alianza que nace de lo que el ciudadano común nos pidió: júntense PRI, PAN y PRD para defender lo que somos los sinaloenses: agricultores, campesinos, acuacultores, pescadores, ganaderos, pequeños comerciantes, mujeres y jóvenes que les han dado la espalda u otros que piden que se defienda la libertad de expresión, el estado de derecho.

Eso del lastre, yo lo diferenciaría un poco, me queda claro que ha habido muchas críticas al PRI, pero quienes han faltado son hombres y mujeres con nombre y apellido, que tienen credencial de elector. Yo no defendería a ninguno de ellos, y por eso, pongo mi hoja de vida al escrutinio para que me señalen a mí porque soy yo quien va a encabezar la alianza y estoy en la mejor disposición de que me cuestionen, me critiquen, que me señalen lo que quieran, pero que me den la oportunidad de poder responder con respeto y argumentos para que sea la ciudadanía la que juzgue quien dice la verdad y quién miente.

Puedes leer: Evalúan ultracongeladores de la UAS para la vacuna anticovid-19

Foto: Melissa Ortiz | El Sol de Sinaloa

DIMES Y DIRETES

Ya tiene el primer señalamiento, el de Rosa Elena Millán que lo acusa de que le dio la patadita de despedida del PRI

— Que esperanzas. Yo de Rosa Elena sólo puedo decir cosas buenas. La conocí como funcionaria pública, como legisladora de primera, ahí están los resultados. Fuimos juntos en fórmula al senado, me tocó conocer al ser humano, una mamá de primera, me tocó estar en su casa, con sus hijos, con sus padres, lo único que puedo decir de Rosa Elena son puras cosas buenas, es mi amiga que tiene todo mi respeto y consideración.

En su reciente reunión con Vizcarra de qué hablaron, que platicaron

— Mi esposa Wendy y yo fuimos a Monterrey a verlos a él y a Alma porque son nuestros amigos, les tenemos mucho cariño, Vizcarra es amigo, amigo, no nada más de decires, y bueno, están viviendo un proceso complicado en temas de salud y fuimos a acompañarlos a decirles aquí estamos, a ver cómo iba Alma ya va evolucionando muy bien.

Local Llega primera dotación de vacunas Covid-19 a la UAS

¿Hablaron de política, qué le ofreció?

— Algo, estuvo poco tiempo, me ofreció consejos, él ya vivió una campaña, le pregunté y claro que le pregunté oye Jesús cómo la vez que me recomiendas, cómo ves esto, cómo ves lo otro, muy generoso Jesús, muy generoso.

¿Qué dejó pendiente en el senado?

— Ufa… si dejé pendiente varias cosas, principalmente, yo presidía la Comisión de la Reforma Agraria y por primera vez estábamos trabajando por modificar por primera vez toda la legislación que tiene que ver con la ley agraria, una ley a la que desde hace 25 años no se le toca que tiene que ver con muchas cosas: con el agua, energéticos, créditos con los activos de la gente que vive en el sector rural, con oportunidades, con indígenas, injusticias, con la herencia de una parcela. Salimos a muchas partes de la república a escuchar en comunidades ejidales, precisamente donde está la gente.

Teníamos prácticamente el dictamen listo, pero Ricardo Monreal nos pidió no sacarlo en este periodo por los temas de la pandemia porque no estaban legisladas las sesiones virtuales, entonces, nos quedamos con la iniciativa, ojalá que mis compañeros la concluyan.

¿Cuándo sale de su casa en este tiempo de campaña en que piensa, a quién se encomienda, o qué hace?

— Siempre cuando salgo de casa porque invariablemente salgo para no regresar en varios días, siempre me despido de beso de mis hijos y de mi mujer, me encomiendo a Dios. Yo soy un hombre de fe, respeto las creencias de cada quien, todos los días rezo por lo menos un Padre nuestro que es una oración que en particular es mi favorita, creo que es la única que me sé, pero desde muy chico fue con la que me identifique porque a lo que he leído es la oración que Jesucristo nos dejó.

En las campañas a muchos candidatos se les implica tener relación con el narcotráfico, ¿qué contestaría si estuviese en ese caso o que se le vincule en tratos con alguno de ellos?

— El que señala tiene que probar. No tengo ningún tipo de negocio o vínculo que me relacione con esa actividad. A mí no me asusta, conozco mi estado, tengo respeto por todos y hay que tener claro una cosa, porque a veces lo digo con respeto, la responsabilidad de un gobernador, el delito del narcotráfico es federal, no es estatal, entonces, quien tiene que lidiar con esa responsabilidad es el gobierno federal, no el gobierno estatal. aquí son los crímenes del fuero común y a ese hay que entrarle con todas las ganas para detenerlos, para disminuirlos, porque nadie quiere que le robe su carro, su casa, nadie quiere que lo golpee, respeto a las mujeres y creo que es una materia pendiente, por lo demás, no tengo ningún pacto.





















Lee más aquí: