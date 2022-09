Estos son los ganadores del Premio al Mérito Juvenil 2022

Culiacán, Sin.- El sueño más grande de Mariana Chaídez García, premio al Mérito Juvenil 2022 en la categoría al Mérito Artístico, es ser bailarina profesional en compañías reconocidas de México y el extranjero como Boston Ballet y American Ballet Theatre, dos de los grupos de danza clásica más importantes del mundo.

Poco a poco se va preparando, ya que su próximo paso en la carrera artística es participar en las audiciones para formar parte de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para dedicarse profesionalmente y por completo al ballet clásico.

Mariana nació el 26 de septiembre de 2003 en Navolato el 26 de septiembre de 2003, sus padres son los profesores Tomás Enrique Chaidez López y Miriam García Rangel.

"Desde chiquita supe que lo que más me gusta hacer es bailar. Todo el día estaba bailando. Mi mamá me metió a estudiar jazz, hip hop, de pasatiempo, pero a los 14 años lo tomé en serio al entrar a una escuela a estudiar ballet clásico”.

Fue así como desde los 14 años de edad inició sus clases de danza clásica, lo que la ha llevado a participar con éxito en diversas competencias que le han merecido el reconocimiento internacional.

“La danza clásica es mi motor de vida porque al momento de bailar en el escenario uno se olvida de las cosas, la música clásica del ballet es muy bonita, los repertorios, todo eso me encanta, lo hago con alegría, no pienso en problemas”, afirmó.

Pero nada le ha sido fácil, ya que, dice, ha tenido que hacer muchos sacrificios, principalmente en lo social, porque son muchos los entrenamientos, por ejemplo, explicó que hace poco estuvo en un Conservatorio en Texas de 9:00 a 14:00 horas, es decir, cinco horas diarias de entrenamiento.

“A los jóvenes les recomiendo que persigan sus sueños sin rendirse ante las dificultades, que tengan disciplina, que le echen ganas y no pierdan el rumbo, si encuentran apoyo, aprovechen”, dijo.

Ha cosechado un sinfín de reconocimientos: en 2021 fue medalla de oro en ballet contemporáneo y mención honorífica en ballet clásico en el Concurso California Dance Classics en San Diego, California, Estados Unidos, igual fue medalla de oro y logró la estatuilla al mejor puntaje en categoría ballet clásico en el Concurso de Ballet Festival Guadalajara, entre 90 participantes. Ganadora de 8 becas y pase directo a la final en el Youth América Grand Prix 2020 en New York, Estados Unidos.

También en 2020 obtuvo la medalla de oro como única representante de México en el Concurso Internacional de Danza Gran Premio de América Latina celebrado en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, y en el cual participaron 120 competidores de Brasil, Perú, Chile, y el país anfitrión. Ganó en categoría ballet clásico y contemporáneo.

Igualmente, logró el reconocimiento femenil de mejor interpretación de danza contemporánea y una beca de estudios en Washington, Estados Unidos. Fue medalla de bronce en categoría ballet clásico en el XIV Concurso Nacional 2019, de danza infantil y juvenil del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Ciudad de México y Medalla de plata en el Concurso Danta Sinaloa 2018, categoría ballet clásico libre.

Pauleth Mejía, Mérito Deportivo

Pauleth Mejía Hernández sostiene que no hay barrera por más difícil que sea que impida realizar un sueño, cualquier ser humano puede salir adelante y alcanzar sus metas.

Premio al Mérito Juvenil 2022 en la categoría al Mérito Deportivo que otorga el Congreso del Estado de Sinaloa, Pauleth es una destacada atleta paralímpica de estatura baja que compite en impulso de bala, lanzamiento de disco y cien metros planos.

“Sabemos romper obstáculos y cualquier adversidad la derrotamos por completo”, aseguró la joven gigante del deporte.

Nació el 6 de diciembre de 2004 en Guasave, en el hogar formado por la enfermera Laura Elena Hernández Ruiz y el mecánico Gregorio Mejía Armenta.

“Me gusta convivir con personas con capacidades diferentes, con ciegos, débiles, visuales, sordos, con talla baja, parálisis, Down y discapacidad intelectual, porque son inteligentes, lindos y amorosos, con mucha más capacidad que los demás”, dijo.

Señala que todos somos iguales como seres humanos, tenemos mucha capacidad y es algo maravilloso.

“Cuando comencé a competir me quedé sorprendida, pues, todos los atletas paralímpicos nos tratamos igual, a nadie hacemos menos, nos queremos y somos unidos porque lo que más importa es apoyarnos mutuamente”.

Recuerda que su entrenador le platicó los beneficios del deporte a su mamá, le dijo que la paralimpiada es de los 13 años en adelante, y su mamá respondió que si a ella le gustaba estaba de acuerdo.

-Entrené y me gustó, cuando fui a la primera paralimpiada estaba nerviosa porque era la primera vez que me separaba de mi mamá- confesó.

Su primera paralimpiada nacional fue en 2017 y su cosecha fueron dos medallas: bronce en lanzamiento de disco y plata en impulso de bala, en 2018 obtuvo su primera medalla de oro y mejoró su marca en lanzamiento de bala.

“Estaba nerviosa, no sabía si mis competidoras eran más chicas, grandes o fuertes”, reconoció, aunque aclaró que actualmente ha adquirido confianza, aprendiendo a dominar bala y disco, aunque le gusta más el impulso de bala.

De esa época a la actualidad ha tenido una notable cosecha de medallas y reconocimientos.

Ha ganado diversas medallas de oro, bronce y plata en la Olimpiada Estatal y la Paralimpiada nacional como atleta del deporte adaptado. Fue triple medallista de oro en bala, disco y 100 metros, mejorando sus propias marcas en la competencia Desert Challege Games 2022 en Arizona, así como primer y segundo lugar en el Abierto Nacional de Paraatletismo.

Por sus logros obtuvo el Premio al Mérito Deportivo Universitario 2022 “Dr. Jesús Alfredo Cuén Ojeda” en la modalidad de Atleta del Deporte Adaptado y el Premio al Mérito Juvenil Guasave 2022.

Fue tercer lugar del Premio Estatal del Deporte 2021, en la modalidad de deportista paralímpica otorgado por el Instituto del Deporte, la Comisión Nacional del Deporte y el Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

“Recibir el Premio al Mérito Juvenil por parte del Congreso del Estado es un logro que he alcanzado gracias a mis padres, mis amigos y mi entrenador que me han apoyado”, concluyó.

Juan Carlos Gabriel Carlón Moreno, Mérito Cívico Social

Para Juan Carlos Gabriel Carlón Moreno, ayudar es más que un acto de solidaridad, es la satisfacción personal más grande y la mejor manera de agradecer a la vida.

Es un joven que ha dedicado toda su vida a ayudar y sostiene que todos como ciudadanos debemos involucrarnos ayudando para cambiar la sociedad en que vivimos.

Nació el 5 de noviembre de 1998 en Los Mochis, Sinaloa en la cuna del publicista Juan Carlos Carlón Soto y la agente naviera Gabriela Moreno Ahumada, y expresa que sus ejemplos de generosidad y solidaridad desde niño han sido sus abuelas Bertha Ahumada y “Jova”, quienes siempre han tenido espíritu de servicio.

Estudiante del primer semestre de medicina, con el sueño de ser médico oncólogo, es fundador del Club Juvenil de Ayuda “Generaciones que Trascienden” en Topolobampo, Ahome.

"Me he dedicado a llevar atención médica a las comunidades alejadas y olvidadas de Sinaloa porque me motiva servir como profesional de la salud”, subrayó.

Desde niño inició participando en las causas nobles apoyando a su primaria “Profe. Alberto Gutierrez” haciendo gestión para una biblioteca, los techos y una cancha, luego diseñó un programa de entrega de útiles para el apoyo a niños y jóvenes de su sindicatura.

En 2016 se unió a la “Red de Jóvenes por México” realizando acciones solidarias en el Puerto de Topolobampo. Ha impulsado programas en adicciones, brigadas médicas y medicamentos gratuitos, generando empleos para 19 jóvenes, beneficiando a 62 comunidades indígenas de los municipios de Choix, El Fuerte, Ahome y Guasave. Y ha distribuido más de 350 toneladas de alimentos solicitados en donación a través de empresarios y asociaciones religiosas, distribuyéndolos en 11 municipios del estado.

“Cuando hay voluntad no es difícil de ayudar y representa toda mi vida, mientras las posibilidades me lo permitan así será”, comentó.

En 2021 sufrió un difícil y grave proceso de salud que le permitió ver las necesidades de medicamentos y alimentos que tienen algunas personas en estas circunstancias. “Gracias a mis médicos y a Dios ya estoy estable, lo he superado”, dijo.

“Que estuviera en una cama de hospital, limitado de salud, no me impedía seguir ayudando, siempre le decía a mi mamá qué más podíamos hacer porque miraba las necesidades y buscaba ayudar con medicinas y alimentos, había personas que no tenían que comer”, recordó.

Hizo un llamado a los jóvenes a aportar y realizar acciones de beneficio a la sociedad. “No se ocupan grandes cantidades de dinero, sino que voluntad y ganas. Significa mucho poder aportar para que los demás vean que no están solos. Que se involucren, vivimos en una sociedad que pasa por tiempos difíciles, siempre busquemos la manera de sobrellevar todas nuestras limitaciones y apoyar a nuestros semejantes”, precisó.

Enfatizó que el Premio al Mérito Juvenil representa el trabajo de muchos años en la labor social y un incentivo para el trabajo que realizan los jóvenes sinaloenses. “Nos impulsa a seguir trabajando por nuestra sociedad”, dijo.

Humberto Machado Hernández, Mérito Académico, Científico y Tecnológico

Humberto Machado Hernández quiere impactar positivamente en la sociedad mexicana a través de la ciencia, considera que las matemáticas son el lenguaje del universo y que la ciencia es la llave para poder encontrar todo aquello que nos hace falta como sociedad.

“Es la herramienta que nos ayudará a evolucionar y a tener una mejor calidad de vida”, aseguró.

Nació el 25 de abril de 2005 en la familia formada por el biólogo Humberto Machado Sánchez y la Dra. Olivia Hernández Molina. Desde pequeño, despertó su pasión por las ciencias exactas y la primera de la que tuvo conocimiento fueron las matemáticas.

Premio al Mérito Juvenil 2022 en la categoría al Mérito Académico, Científico y Tecnológico que otorga el Congreso del Estado de Sinaloa, Humberto actualmente cursa el tercer año de preparatoria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 224 en Culiacán, Sinaloa.

“En la ciencia todo tiene un por qué y al resolver problemas siento una gran satisfacción al utilizar mi habilidad lógica y matemática”, afirmó.

Desde niño ha sido un apasionado de la ciencia y la tecnología, cuando estuvo en la secundaria fue Miembro del programa “Talentos” del Centro de Ciencias de Sinaloa, en su trayectoria tiene un primer lugar en Robótica Avanzada en el Centro de Inclusión Digital de Sinaloa y el orgullo de representar a Sinaloa en el Concurso Nacional de Matemáticas “Pierre Fermat”, organizado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas.

Humberto tiene un interesante proyecto de vida pues desea estudiar ingeniería en biotecnología para poder adecuar las propiedades y características de los seres vivos con el fin de resolver problemáticas y necesidades que tienen los seres humanos.

“Recibir este premio me provoca un sentimiento exponencial, de una satisfacción extraordinaria, porque representa ganar y ser reconocido en las vocaciones científicas y tecnológicas”, dijo.

“Empecé a adentrarme más y fue cuando descubrí las Olimpiadas de Química y Matemáticas, que para mí fue una gran experiencia en cuanto a conocimiento y nuevos amigos que quieren estudiar nanotecnología, licenciaturas en química, matemáticas y astronomía, aunque en biotecnología voy solo”, comentó.

“Aspiro a una beca en el Tecnológico de Monterrey y ser un gran investigador mexicano en el área de la química enfocado en la resolución de problemas”, confesó.

Precisó que forma parte de su plan de vida promover las vocaciones en niños y jóvenes.

“Quiero ser un agente de cambio para impactar en los niños, para que puedan adentrarse en el bello y maravilloso mundo de la ciencia. Les recomiendo que experimenten, y encontrarán la chispa de lo que les apasiona”, enfatizó.

Aseveró que la ciencia es una oportunidad para crecer como personas, y conocer otros seres humanos con los mismos intereses y tomar mejores decisiones, más propositivas, basadas en el conocimiento adquirido.

Fue expositor en “Ciencia detrás de las adicciones", semifinalista de la Beca Internacional “Rise for the world” y fue uno de los 100 seleccionados por la “Fundación Bécalos”.

“Con el conocimiento integral podemos aportar soluciones que ayuden a México a ser una potencia a nivel global y por eso recomiendo a los jóvenes que se adentren en la ciencia, pues así desarrollarán habilidades lógicas y analíticas, relacionándose además con otros intereses”, concluyó.