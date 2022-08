Congreso del Estado convoca al "Premio a la Mujer Rural Sinaloense"

Mazatlán, Sin.- Sinaloa como estado agrícola, la mujer rural es uno de sus más valiosos capitales humanos; todos los días enfrentan jornadas extenuantes en el campo y al mismo tiempo luchan por acabar la desigualdad de género y conseguir que los suyos tengan acceso a la protección social, señaló la diputada del Congreso del Estado, Celia Jáuregui Ibarra.

Mencionó que las mujeres contribuyen decisivamente en la economía nacional, pues representan el 43% de la mano de obra en el país y constituyen casi una cuarta parte de la población femenina nacional.

También puedes leer: Congreso tendrá periodo extraordinario para tratar temas sobre mujeres

En su camino, para sacar adelante a sus hijos y comunidades, agregó, ocurren escenarios devastadores de pobreza, violencia, discriminación y negación de justicia, por ello su lucha requiere de más entereza que la de los hombres.

Por su parte El diputado Feliciano Castro, expresó que no hay ciudad sinaloense que no se explique sin su fuente rural; enfatizó que la línea de este reconocimiento no se trata de buscar a una mujer rural metida en la burocracia política, sino a la mujer que cotidianamente hace su vida.

"Se trata justamente de hacer visible que, ya sea en una comunidad rural, en la sierra o en los valles, hay muchas mujeres que todos los días, además de atender las labores propiamente de hogar, salen a abrir la tierra para depositar la semilla del maíz o del frijol, salen a pastorear sus vacas, a ordeñarlas, hacer quesos, se trata justamente de ser visible estas mujeres", expresó.

Ante este panorama, la junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa convoca al "Premio a la Mujer Rural Sinaloense", dirigido a las agrupaciones campesinas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general.

Bases

El premio se otorgará como un estímulo a las mujeres rurales que, por su contribución en el desarrollo del estado, representan un ejemplo a seguir por las mujeres rurales.

Se concederá a las mujeres nacidas en el estado de Sinaloa, con la prescripción de que quien lo reciba no podrá participar en otra oportunidad.

La entrega del premio se efectuará en Sesión Solemne en el mes de octubre, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Las propuestas y autopropuestas deberán deberán dirigirse a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, debiendo acompañarse una descripción de las actividades más sobresalientes efectuadas así como la documentación que lo acredite las propuestas.

El dictamen se aprobará por le jurado cita resolución será tomada por la mayoría de votos y será inatacable.

Requisitos

Local Mujeres víctimas de violencia se niegan a denunciar: IMMUJERES

Oficio de propuesta firmada por la o el representante de las agrupaciones campesinas, instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil, en su caso, oficio de autopropuesta con firma autógrafa de la persona.

Copia certificada del acta de nacimiento de la mujer propuesta.

Señalar domicilio y teléfono para recibir notificaciones, tanto de la persona propuesta y autopropuesta cómo de la o el proponente.

Descripción del perfil meritorio, mediante documento descriptivo de las actividades más sobresalientes efectuadas por la mujer propuesta o autopropuesta en materia rural y de los cuales se desprenda que no ha perdido su circulación con su lugar de origen, así como la documentación que lo acredite y justifique.

Propuestas

Las propuestas serán recibidas en días hábiles de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde hasta el día 31 de agosto en la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado.

También podrán ser enviadas al correo oficilaiadepartes@congresosinaloa.gob.mx

Premio

El premio consistirá en un diploma alusivo y una medalla del Congreso del Estado de Sinaloa, además de un estímulo económico de 25 mil pesos.