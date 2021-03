Están 400 familias sin escrituración en El Venadillo

Mazatlán, Sin.- Por más de seis décadas, los vecinos del ejido El Venadillo han “tocado puertas” administración tras administración para poder escriturar sus casas. Graciela Páez Sandoval, comisaria ejidal, señaló que es la principal necesidad que tiene el asentamiento, pues son alrededor de 400 familias las que están en esta situación.

"Ahorita la necesidad que tenemos es la escrituración, que no la hemos podido lograr; tenemos años viendo esa posibilidades, tocando puertas aquí y allá; el dueño de la casa no ha podido acreditar bien los predios y por ello no hemos podido escriturar", señaló.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

En los más de 60 años que tiene viviendo ahí, menciona, no se ha podido avanzar en esa cuestión.

Somos como unas 400 familias, tengo 63 años en El Venadillo y los de antes tampoco lo pudieron lograr, solo tenemos la posesión, aun así no nos hemos rendido.

Páez Sandoval





Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

Agregó que la pavimentación de calles es otra necesidad que han dejado en el olvido los gobiernos municipales ya que aún están en espera 11 vialidades para ser rehabilitadas.

Somos los olvidados, ahorita ya comenzaron a pavimentar unas calles pero tenemos otras que faltan de pavimentar, nos quedan unas 11 calles más.

Páez Sandoval









