Alcalde de Escuinapa pide a ciudadanos no acudir a la playa

Escuinapa,Sin.- Al inicia el periodo vacacional de Semana Santa, en el cual se acostumbra a acudir a la playa, el alcalde Emmett Soto Grave pidió a la ciudadanía a abstenerse en visitar estos sitios.

El presidente municipal, fue claro al emitir el mensaje y pedirle a los ciudadanos que se mantengan en sus casas, siendo la principal medida para evitar contagios de Covid - 19.

"Vamos a seguir con el mismo mensaje a la ciudadanía, los invitamos a que no vayan (a la playa), lo fundamental es invitarlos a que no vayan y se mantengan en sus casas, aún no se normaliza la situación en el país y en el municipio, sigue habiendo fallecimientos por Covid-19, la invitación es no acudir".

Asimismo, dijo que en caso de que las familias decidan tomar el riesgo que se tiene, los exhortó a atender las medidas preventivas necesarias.

"Si por responsabilidad propia deciden acudir, deben tomar todas las precauciones necesarias, dentro del operativo de Semana Santa va haber solamente restricciones en las playas".

El alcalde invita a ciudadanía a no ir a las playas en el periodo vacacional. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Manifestó que solamente se va a permitir un aforo de un 50 por ciento de personas en la playa y en albercas y balnearios también.

"No se cierran las playas, pero se va a trabajar con las restricciones correspondientes, recordarles que es mejor no acudir" finalizó.









