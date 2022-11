Esta semana se conocerá al nuevo director o directora del Instituto Municipal de Cultura

Mazatlán, Sin.- Desde el 27 de octubre el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán está sin titular, luego de la destitución de José Ángel Tostado Quevedo.

Desde entonces y hasta la fecha, en redes sociales se han manejado posibles candidatos o candidatas y propuestas de la misma comunidad artística del puerto. Entre estas sonó fuerte el nombre de Linda Chang, lo que causó polémica entre el gremio.

También puedes leer: Yo sigo trabajando: Tostado Quevedo sobre rumores de su despido

Y es que Chang se desempeñó como encargada de la dirección de Promoción Artística de la paramunicipal durante la primera administración de Luis Guillermo Benítez Torres, pero salió en el 2019 luego de varios señalamientos por ser la sobrina de la ex pareja sentimental del "Químico" y presidenta del DIF municipal, Gabriel Peña Chico, aunque finalmente se reacomodó en otra área de la comuna.

Comunidad artistica se manifiesta

El día martes, en la conferencia de atención a medios por parte del alcalde, Edgar González Zataráin, Luis Antonio Ríos González, "momo", reconocido por confeccionar los trajes reales de los reyes del Carnaval, a nombre de la comunidad artística porteña, manifestó y expuso las condiciones en las que se encuentran sus colegas, dónde habló de amenazas recibidas en la administración que encabezó Benítez Torres.

"Muchos artistas locales hemos callado muchísimo tiempo, estamos en una situación con miedo, una en que si hablamos seamos vetados, bloqueados o de plano amenazados", expuso.

Agregó que a su taller llegan muchos artistas con la necesidad de ser escuchados y personalmente él, recientemente, fue víctima de amenazas, por lo que el gremio exige un cambio.

"Por cuestiones de envidia y soberbia, de un abuso de autoridad, me dejaron literalmente sin trabajo, me dejaron sin mis bienes, porque yo estaba realizando un evento que se llamaba el Carnaval de los Muertos, ese evento era mi sueño más grande de niño y yo fui ahorrando poco a poco para poder concretarlo; eran más de 200 artistas en escena que yo mismo fui reclutando. Evento se me impidió de una u otra forma", contó.

"Si hoy realmente viene el cambio, creo que se debería poner a una persona sensible para escuchar al artista, para buscar la manera de sumar y crear estrategias de trabajo, proyectos que realmente benefician, no solamente el carnaval, sino que beneficien a todo aquel que tiene talento", agregó.

Buscan el mejor perfil

Por su parte, González Zataráin aseguró que eso no seguirá pasando en su administración y por esa razón, precisamente, se están buscando los mejores perfiles para el director o directora de Cultura.

"Eso no va a pasar de mí ni de nadie de esa administración y no vamos a permitir que eso siga sucediendo en Cultura (...) Lleva ese mensaje, no lo vamos a permitir y no vamos a traer absolutamente a nadie de los que están sonando", aseguró.

El primer edil indicó además que por la polémica en la que se ha visto enredada en las últimas semanas el Instituto de Cultura, sostendría reuniones con los regidores y la comunidad artística para valorar dichos perfiles, ya que ha sido muy difícil encontrar quien promueva la cultura, pero que también le sepa al Carnaval, al grado de analizar si en algún futuro la máxima fiesta porteña se separa de la paramunicipal y que ambos sean dirigidos por personas diferentes.

"Si nos hemos tardado en Cultura con el nombramiento es precisamente porque no queremos cometer errores, estamos revisando cada uno de las situaciones que ahí se guardan", indicó.