En Escuinapa, pescadores siguen en espera de recurso del BienPesca federal

Escuinapa, Sin.- Mientras que el gobernador Rubén Rocha Moya pone en marcha el programa de apoyo "BienPesca Estatal" para el sector pesquero, en el municipio de Escuinapa hay pescadores organizados que aún no se reciben el recurso que se brinda por parte del gobierno federal.

Aunque no se tiene un número preciso de cuantos son los pescadores agremiados a las cooperativas pesqueras que no han recibido el recurso de 7 mil 200 pesos que brinda la federación, son varios quienes ya han externado su inconformidad.

También te puede interesar: Abre Conapesca módulos de registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en Sinaloa

Emilio Oliva, quien es socio de la cooperativa "El Nanchito", comentó que él es uno de los tantos pescadores que no les ha llegado el recurso.

"Ya les llegó a la mayoría ahí en la cooperativa conmigo, es más, hay compañeros que ya no tienen ni un peso del dinero que les llegó y a mi nada, seguido estoy yendo al cajero (del Banco del Bienestar) a checar y la tarjeta está en ceros, ya hasta estoy perdiendo la esperanza de que nos vayan a dar a los que faltamos".

En el mismo sitio se encuentra, José Trinidad Pérez, socio de la cooperativa "Ceceitas", quien comenta que con el mal inicio de temporada de capturas que tuvieron en el municipio, el recurso es necesario.

"Hasta la fecha no me ha llegado el dinero y nadie nos informa que pasó con eso, no soy el único, hay otros compañeros que están en la misma situación que yo, y ahorita que no hubo camarón, ese dinero nos caería muy bien, pero a lo que vemos, ya no nos va llegar nada".

Local Anuncian entrega de tarjeta Bienestar para pago de Bienpesca en Sinaloa

En cuanto al programa de BienPesca Estatal, comentaron que no les genera ilusión, porque les pudiera suceder la misma situación que el otro apoyo.

"El otro BienPesca que siempre nos había estado llegando, no nos ha llegado, pues no creo que nos vayan a dar este que dicen que van a dar también".

Cabe mencionar, que este viernes, el gobernador Rubén Rocha Moya inició con la entrega de tarjetas del "BienPesca Estatal" en el cual se beneficiarán alrededor de 30 mil pescadores sinaloenses con un recurso de 3 mil 600 pesos.