Está la avenida Gabriel Leyva al 95%

Mazatlán, Sin.- La avenida Gabriel Leyva se encuentra lista al 95 por ciento, el 5 por ciento restante vienen siendo los semáforos, señalamientos o bancas, que ya los están instalando para ser entregada la obra, explicó el director de Obras Públicas, Luis Núñez Gutiérrez.

Dijo que faltan unos semáforos en ser conectados y detalles pequeños de jardinería y cuestiones urbanas, por lo que al estar completamente terminada, será recibida.

Sobre la segunda ruptura del pavimento para reparar una fuga de agua a la altura de la Escuela Náutica, explicó que se cambiaron las que van al tanque Casamata de Jumapam, que eran líneas muy viejas y al cambiarse a líneas de PVC, benefició mucho en la presión de conducción de agua.

“Algunas líneas, por la premura de la inauguración, se hicieron muy arrebatadas y muchas no se hicieron conforme a las cuestiones de las presiones, no se probaron las presiones antes de, por la cuestión de: ‘ya nos vamos’. Hoy en día han salido algunos detalles, muy pequeños, en este caso me enteré fue una interconexión mal pegada y se abrió, no fue a mayores. Yo en lo personal pienso que ya no debe de haber otras más fugas”, manifestó el director de Obras Públicas.

Núñez Gutiérrez dijo que hay un poco más de agua en la ciudad porque la Potabilizadora Los Horcones manda directamente al tanque Juárez y de ahí se distribuye y la potabilizadora Miravalles da a la zona norte el servicio, lo que hace que haya más presión.

Sin embargo, descartó que vaya a haber otro levantamiento de pavimento en la avenida Gabriel Leyva; hasta el momento son dos los registrados, pero se cuenta todavía con un año para hacer los reclamos a las empresas constructoras participantes.









