Está El Rosario en “apuros” económicos

Rosario, Sin.- La falta de apoyo económico por parte de la autoridad federal y estatal ha generado problemas financieros en los municipios, donde El Rosario un ejemplo claro de esta situación

José Luis Villagrana Olivares, tesorero municipal, reconoció que a consecuencia del Covid-19, en la Comuna rosarense se resiente ya la falta de recursos y que los municipios trabajan sin el apoyo de la federación para sacar adelante este problema de salud.

Tenemos un problema muy serio, porque ni la federación, ni el Estado, han dado algún recurso extraordinario para hacerle frente a la pandemia del Covid-19, el alcalde (Manuel Antonio Pineda Domínguez) ha estado pidiendo apoyo a los empresarios y comerciantes y los recursos que tenemos que han surgido de ahorros, con ello ha estado repartiendo alimentación y despensas para la gente más vulnerable.

Comentó que esta falta de recursos va provocar que al menos en este municipio se tengan que generar endeudamientos con los proveedores.

No va haber de otra opción porque recursos no hay y la federación está desatendiendo esta parte de la pandemia y está dejando a los municipios solos, hasta ahorita recurso extraordinario no hay.

Agregó que el municipio se ha visto en la necesidad de tener que dejar de realizar obras directas ya que con el poco recurso que se cuenta, se está priorizando para apoyo a las familias que lo requieren.

Las poquitas obras directas que hacemos, esas obras se van a tener que cancelar porque ahorita la prioridad es la pandemia, el poquito recurso que haya va destinado a la alimentación de los ciudadanos, la movilidad que se tenía de mejoramiento de parques, campos deportivos, todo lo que tenga que ver con reparaciones están atoradas, todo el recurso que se tenía para eso se está destinando para el Covid.

PARA SABER

Aunque se pase por problemas financieros, la Comuna tiene garantizado el pago de nomina de todos los empleados, ya que es una de las prioridades que se tiene además de la atención por Covid-19.









