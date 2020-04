Clausuran siete gimnasios por operar en fase de contingencia

Mazatlán, Sin. Alrededor de siete gimnasios de Mazatlán se han tenido que clausurar por mantenerse en operación durante el plan de contingencia por coronavirus Covid-19; informó el oficial mayor, Javier Lira González, quien refirió que la recomendación es que la gente no salga a hacer ejercicio ni en el Malecón, ni en avenidas, ni parques y mucho menos en gimnasios.

Dijo que en el operativo de inspección y vigilancia en el que participan la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, Seguridad Pública, Protección Civil y elementos de Oficialía Mayor, se ha observado el cumplimiento de las disposiciones sanitarias en los negocios de actividades no esenciales.

Comentó que en el caso de carretas o negocios de alimentos que se encuentran en la vía pública, se les ha pedido que no ofrezcan servicio en el lugar, sino que sea para llevar; cuando no se cumple alguna de las medidas preventivas, se les da un día de plazo.

Los que hemos revisado han estado respetando, lo que pasa es que vamos por partes, tenemos muchas áreas qué revisar y estamos revisando de todo, pero nosotros los que revisamos han estado cumpliendo.Javier Lira





Aclaró que Oficialía Mayor no puede estar en todos los recorridos, pero cuando se ocupa un inspector de Oficialía, se les llama para que hagan alguna actuación.

Nos llaman y vamos, sí hemos clausurado, en su mayoría gimnasios, hoy en la mañana cerramos uno en la Juárez, yo creo que llevamos fácil unos siete gimnasios desde que iniciamos.Javier Lira





Con respecto a los ciudadanos que siguen haciendo ejercicio en el malecón, parques o avenidas amplias, indicó que se les recomienda que se retiren.

Se les está recomendando que se retiren de las avenidas y del Malecón, es una recomendación que se da, porque no es lo mismo Culiacán que Mazatlán; el criterio de ellos es que no pasa nada, pero nuestra recomendación es que no lo hagan para minimizar los riesgos de contagio, de eso es lo que se trata.Javier Lira





Lira González explicó que los cierres de negocios los está haciendo Protección Civil, mientras que inspectores de Oficialía Mayor apoyan en la revisión y en la orientación que se le da a propietarios de los negocios.

En el caso de los ambulantes o carretas en la vía pública, agregó que se está recorriendo toda la ciudad, no sólo el primer cuadro, para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Fase 3 de emergencia sanitaria por Covid-19, entre ellas que no tengan mesas a disposición, sino que el servicio que se ofrezca sea para llevar.

Los que hemos atendido sí se está respetando, cuando hay negocios que no, les damos un día a cumplir, hasta ahorita han cumplido, no ha habido necesidad de levantar un acta

Javier Lira

El oficial mayor sostuvo que hasta hoy no se tiene detectado ningún “aguaje” o negocio clandestino de bebidas alcohólicas en Mazatlán, y en el caso de los expendios abiertos, salvo el caso de un cierre en la avenida Santa Rosa, en el que participó la Guardia Nacional, no tiene conocimiento de otro caso más.

CIFRA

7 gimnasios de Mazatlán han sido clausurados, desde que inició el operativo de inspección y vigilancia por la emergencia sanitaria por Covid-19.









