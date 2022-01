Llama Rocha a Sinaloenses a no alarmarse ante repunte de contagios

Culiacán, Sin.- Ante el repunte de contagios que se ha disparado en Sinaloa en los últimos días, el gobernador Rubén Rocha Moya, llamó a la ciudadanía a no alarmarse.

El mandatario estatal descartó que el Estado pueda implementar un segundo confinamiento, pues si bien, reconoció que hay un repunte de contagios en el que se superan los 400 nuevos casos en las últimas 24 horas, afirmó que Sinaloa no volverá al encierro.

Local Fiscal de Hierro da positivo a covid-19

"No queremos alarmar, no va a haber alarma, no va ha haber no llamamos al confinamiento, llamamos al cuidado y tener estas medidas que se vienen tomando en el protocolo general para el covid, lamentablemente esta nueva modalidad es muy contagiosa, lo bueno es que no nos está generando el peligro que generaba anteriormente", dijo.

Rocha Moya manifestó que, Sinaloa se apega al modelo de prevención del gobierno federal y que ante eso, no se avizora el cierre de empresas, comercios y actividades no esenciales.

En el tema de la realización de eventos masivos como el carnaval internacional de Mazatlán, el maratón de Culiacán y las ligas de Béisbol y Fútbol, se evaluará el comportamiento de la pandemia y posteriormente se decidirá si se cancelan o no.

"No queremos alarmar a la población, no queremos decirle a la gente que vamos a confinar, no soy de la idea de que así sea, el manejo en el plano internacional es ese que les estoy comentando, sin alarmas, con el cuidado de la sana distancia, el cubre bocas etc", comentó.

Puntualizó que la ciudadanía en general, deberá apegarse a las medidas de prevención para evitar el aumento de contagios, ahí mismo dijo, que seguirán aplicándose las vacunas contra el covid para la inmunidad de las personas.









Leer más aquí:

Local Graciela Doínguez da positivo a Covid-19

Local Incremento de contagios todavía no se suspenderán eventos masivos en Sinaloa