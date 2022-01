España da el beneplácito a Quirino Ordaz como embajador de México

Culiacán, Sin.- Cómo lo adelantó El Sol de Sinaloa el domingo 23 de enero, el gobierno de España, ya otorgó de manera oficial, el beneplácito al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en ese país.

Ya desde entonces, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albores, anunciaba que se le daría el beneplácito a Ordaz Coppel.

Local Congreso rechaza veto de Quirino y prohibirá la tauromaquia en Sinaloa

"No hay ningún gesto hostil. En absoluto. Si no lo diría aquí, yo soy una persona que habla muy claro. México es un gran país. Es un país hermano. Un país fundamental para la comunidad iberoamericana de naciones. El plácet, preguntaré ahora mismo al volver al ministerio para ver en qué situación está, pero sigue un trámite administrativo normal y sin que se hubiera encontrado ninguna dificultad, si no, lo diría aquí sin ningún problema”, señalaba entonces el ministro español.

El día de hoy, a través de sus redes sociales, el Secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, confirmó la noticia.

Lo anterior, luego de que en días pasados, se volviera tendencia a a nivel nacional la presunción de que el gobierno español había negado este documento a Ordaz Coppel.

"Les comparto por instrucciones del presidente López Obrador, el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz Coppel como embajador de nuestro país en el Reino de España", publicó.

Marcelo Ebrard turnará dicho documento a la Secretaría de Gobernación, para que se inicie con el procedimiento de ley y girar el nombramiento al ex gobernador.





