Aseguran que no hay trabas y Quirino se va de embajador

Culiacán, Sin.- Seguidores del exgobernador Quirino Ordaz Coppel amanecieron de manteles largos, al festejar por redes sociales de que el Ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albores, despejó toda duda al declarar que se otorgará el beneplácito para que Quirino asuma la embajada de México en la España.

Es más, aplauden muchos sinaloenses de que no haya existido ninguna hostilidad, ni dificultad, sino que se sigue el trámite administrativo normal para que el sinaloense de un momento a otro ocupe el puesto diplomático.

Algunos priistas han subido notas periodísticas de diversos medios de comunicación “para que no haya duda de que nuestro gobernador se nos va”, dice el cibernauta “Jasiel” y postea una nota de Punto MX.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, el socialista José Manuel Albores, informó que “no hay ninguna dificultad” y que actualmente sigue un “trámite administrativo normal” la concesión de beneplácito como embajador de México en España para el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

Esto, luego del retraso atípico en la concesión del documento, que le permitiría presentar sus cartas credenciales ante el estado español y tomar así las riendas de la delegación diplomática mexicana, ha provocado numerosas especulaciones que se suman a las supuestas malas relaciones bilaterales actuales entre ambos países.

En un encuentro informativo en Madrid, organizado por la agencia de noticias Europa Press, el ministro español respondió a la pregunta de La Jornada sobre el inédito retraso en la concesión del plácet (beneplácito) a la propuesta presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, trámite que regularmente se subsana en unas semanas y que en este caso ya superan los dos meses desde su formalización.

“No hay ningún gesto hostil. En absoluto. Si no lo diría aquí, yo soy una persona que habla muy claro. México es un gran país. Es un país hermano. Un país fundamental para la comunidad iberoamericana de naciones. El plácet, preguntaré ahora mismo al volver al ministerio para ver en qué situación está, pero sigue un trámite administrativo normal y sin que se hubiera encontrado ninguna dificultad, si no, lo diría aquí sin ningún problema”.













