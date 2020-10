Escriben con letras doradas Al Movimiento Estudiantil de 1968

Culiacán, Sin.- En sesión solemne, autoridades de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial develaron la inscripción en letras doradas en el Muro de Honor del Palacio Legislativo la divisa: Al Movimiento Estudiantil de 1968, 2 de Octubre No se Olvida, donde los legisladores se pronunciaron para que este hecho no se vuelva a repetir en el país.

La diputada Graciela Domínguez Nava, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, recordó que en aquel día “el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz asesinaba estudiantes, los encarcelaba, los desaparecía”.

Local Congreso recuerda el movimiento estudiantil del 68

Las víctimas, precisó, exigían justicia para el pueblo, democracia y libertad.

“Aquellos acontecimientos fueron tristes porque fue una emboscada a una multitud pacífica y alegre que dejó muchos cadáveres ese día en la Plaza de Tlatelolco y en otras plazas y escuelas en los meses previos,”, recordó.

Era un gran movimiento popular tan legítimo, tan esperanzador, tan generoso, agregó, que pronto se convirtió en motivo de lucha combativa.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, advirtió que este no es un acto luctuoso: es la decisión de mantener vivo el legado de aquel movimiento, sus ideales, sus reivindicaciones, sus propuestas. Y hoy, la mejor manera de honrar ese movimiento, es defender celosamente nuestras libertades, es defender la legalidad, la institucionalidad democrática amenaza por el populismo autoritario”.





Fotos Cortesía │ Congreso del Estado

“Hoy tenemos que luchar para contender el poder, ya que todo poder que no se limita, que no se constriñe, degenera en una tiranía. No hay que olvidar que aquella represión, aquella masacre, fue finalmente la expresión de una presidencialismo autoritario sin límites”, dijo.

Local Gobierno no paga seguros de vida a viudas y policías jubilados

En su mensaje el legislador local del PRI aclaró que esta lucha no es patrimonio de un partido político, sino de todos los mexicanos.

“El movimiento del 68 es un patrimonio colectivo: no es patrimonio de ninguna fuerza política, de ningún partido, Nadie puede abrogarse el monopolio de la paternidad y de la herencia de este movimiento que es patrimonio de todos los mexicanos”.

Jorge Iván Villalobos Seáñez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que el 2 octubre de 1968 fue el acontecimiento histórico en México más traumático, doloroso y sangriento que ha vivido nuestro país, después de la Revolución Mexicana.

“Es un gran honor reafirmar nuestros ideales partidistas de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y las libertades individuales y sociales, principios y pilares que se edificaron en nuestro país para preservar la paz, la tranquilidad y el orden”, dijo Villalobos Seáñez









Fotos Cortesía │ Congreso del Estado

Te puede interesar: “Sinaloa trabaja en una línea estratégica sostenible”: Carlos Gandarilla

El coordinador del Grupo Parlamentario del PT, Mario Rafael González Sánchez, calificó esos sucesos como una desgracia en nuestro país.

“El 2 de octubre queda en la memoria de México como una herida en el corazón. No permitamos que regrese jamás la represión por las fuerzas militares, jamás por las policías”, expresó.





















Lee más aquí↓

Local La hemofilia no es un juego de niños: Campaña

Local Confirman Covid-19 a 51 embarazadas en el Hospital de la Mujer

Local UAS convoca elección de directores en 24 unidades académicas