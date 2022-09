Esas son las consecuencias de ser un gobierno de ocurrencias: González Meza

Mazatlán, Sin.- "Esas son las consecuencias de las malas decisiones, de no tener planeación, de ser un gobierno de ocurrencias", señaló el regidor Reynaldo González Meza, tras los fuertes rumores de que la empresa Azteca Lighting estaría buscando demandar al Ayuntamiento de Mazatlán por cancelar de manera unilateral el contrato para la adquisición de las luminarias led.

"¿y quién la paga?, desafortunadamente el pueblo, esas las consecuencias de los malos actos que hacen las autoridades", agregó.

Recordar que el edil pasista fue uno de los que denunció ante la Auditoría Superior del Estado la millonaria compra por adjudicación directa.

En este sentido, menciona que solo que esperar lo que dictamine la ASE y lo que responda oficialmente la empresa, pues el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, asegura que al cancelar el contrato Azteca Lighting tendría que regresar el anticipo de 60 millones de pesos, pero con esta nueva demanda se teme que vaya a terminar como en el caso NAFTA.

"Hay que ver qué dice la empresa, si va a regresar los 60 millones de pesos, cómo lo dice el presidente, que él lo ve muy fácil o si va a denunciar y vaya a ser otro caso NAFTA", mencionó.

"Tú cómo gobierno no puedes decir que no fue en mal plan, tienes que basarte en las leyes que existen, no puedes decir: 'hay es que me equivoqué, vamos a enmendar el error' pero vamos a ver cuánto va a costar al erario público enmendar ese error", añadió.

Al ya no adquirir las luminarias con esta empresa de iluminación mazatleca, se dice en los pasillos del palacio municipal que el Ayuntamiento está buscando comprarlas con otros proveedores, ahora sí, por "licitación" con tres empresas candidatas.

No obstante, González Meza consideró que el munícipe se está adelantando con esta adquisición, pues aún no culmina el proceso jurídico.

"¿Se necesitan? (las luminarias) por supuesto que se necesitan, Mazatlán está peor que otros lugares, es una tremenda oscuridad lo que vive Mazatlán, tanto en la zona urbana como rural", consideró.

Precisó que su compañero, el regidor panista, Martin Pérez Torres, realizó un presupuesto de unos municipios en Veracruz y haciendo la conversión para las luminarias que ocupa Mazatlán, se ocuparían unos 80 millones de pesos para cambiar las 45 mil luminarias que tiene Mazatlán.

Para saber

Trascendió el fin de semana una declaración extraoficial de uno de los abogados del equipo jurídico de Azteca Lighting, en la que anunciaba una danza contra el Ayuntamiento de Mazatlán por cancelar de manera unilateral el contrato de 400.8 millones para la compra de 2,139 luminarias.

Al no haber argumentos sólidos o válidos para rescindir el contrato, la empresa de iluminación mazatleca, esta estaría demandando al municipio por mil 500 millones de pesos.