Por cancelación de contrato, Azteca Lighting demandaría al Ayuntamiento de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Tras la cancelación del contrato de 400.8 millones para la compra de 2,139 luminarias por parte del Ayuntamiento de Mazatlán hacia la empresa Azteca Lighting, esta estaría buscando demandar al municipio por violar burdamente el contrato, rescindiéndolo.

Esto se dio a conocer luego de que trascendiera una declaración extraoficial de uno de los abogados del equipo jurídico de dicha empresa; el Ayuntamiento sería demandado por alrededor de mil 500 millones de pesos.

Uno de los argumentos de Azteca Lighting es que la cancelación del contrato se basa en una exigencia unilateral y que además está fuera de toda lógica, como el de instalar 293 lámparas en cinco días, esto como una artimaña para tratar de resarcir su problema ante la Auditoría Superior del Estado y al mismo tiempo, presentar esto como una justificación para deslindarse del contrato.

El otro es que nadie puede exigir cuando no ha cumplido con lo que estipula un contrato, pues según Ayuntamiento debía haber pagado a la empresa 60 millones de pesos para antes de septiembre, lo que no solamente no hizo, sino que además de manera unilateral decidió rescindir el contrato.

El cálculo de mil 500 millones de pesos es la multiplicación y combinación de factores financieros con los daños económicos y quebrantos con otros proveedores que el ayuntamiento de Mazatlán le ha causado a la empresa.

Más contradicciones

Cuestionado al respecto, el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, señaló que la empresa está en todo el derecho de demandar, pero aseguró que será esta quien tenga que regresar los 60 millones de pesos que ya se habían dado como anticipo.

"Están en todo su derecho las empresas de demandar. De hecho, sabemos que estamos bien, hemos cumplido con todo, se hicieron los procedimientos adecuados y ese señor va a tener que regresar el dinero", aseguró.

"El químico" agregó que debido a esta experiencia, dio la indicación al Comité de Adquisiciones de que ahora toda compra se va a licitar, pues ahora resulta que no hay registro de marca de las luminarias, cómo anteriormente se había defendido y que era, precisamente, una de las justificaciones para hacer la adjudicación directa.

"Ya se había usado ese sistema (adjudicación directa) por muchos años, no solo en mi administración, porque había un registro de marca, pero no fue así, tuvimos que corregir y ya presentamos todo, por eso les digo, si hay errores, pues, se enmiendan, pero nunca mala intención y no estamos causando daños al erario cómo han mencionado algunos", agregó.

¿Habrá despidos?

Ante el rumor de la posible salida de Nayla Velarde Narváez, Oficial Mayor y también presidenta del Comité de Adquisiciones, cómo responsable de dicho "error" y de algunos otros funcionarios, Benítez Torres precisó que esto no sería necesario, pues fueron errores involuntarios.

"Ella es una de las personas en las que más confío en mi gobierno, totalmente honesta y no tiene porque darse de baja, no es necesario, porque son errores de procedimiento, involuntarios algunos, porque esa práctica se ha hecho por muchos gobiernos, presuntamente porque había un registro de marca sobre el tipo de lámparas", apuntó.