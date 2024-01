Es responsabilidad del agricultor asumir consecuencias de un siniestro: Jaime Montes

Culiacán, Sin.- Después del plan de siembre 2023-2024 y de que muchos productores de maíz realizaron siembras sin permiso, tras la autorización de 670 mil hectáreas y la falta de agua, el secretario de Agricultura y Ganadería del estado, José Jaime Montes, indicó que será responsabilidad del agricultor asumir las consecuencias de un siniestro.

Ante tal situación, el funcionario estatal advirtió que el productor que tenga daños en su cultivo es porque se lo buscó, ya que cada agricultor sabe hasta dónde llega su capacidad con el agua, conoce perfectamente su terreno, surco por surco y las necesidades de cada cultivo, y él toma sus riesgos y se tiene que reconocer y aceptar.

Añadió que muchos de los productores que realizaron siembras al 100 por ciento de sus terrenos fue bajo su propio riesgo.

“Ya hemos explicado cómo es el proceso, el proceso lo determina el Comité de Operaciones de Obras Hidráulicas a nivel nacional. Cuánto le va a extraer a cada presa, cada embalse tiene destinado ciertos distritos exactamente y cada distrito tiene exactamente los módulos que tiene a su cargo”, señaló.

Agregó que cada módulo sabe perfectamente cuántos beneficiarios tiene, qué superficie de hectáreas y qué cultivos, es un acuerdo entre ellos para definir las 670 mil hectáreas que se autorizaron.

El funcionario explicó que hasta el momento se han sembrado 324 mil hectáreas de maíz, 65 mil de frijol, 92 mil de garbanzo, 13 mil de sorgo y 27 mil de trigo.Por otra parte, Jaime Montes Salas, señaló que cada productor que sembró sin el respectivo permiso de agua para riego afrontará por sí solo las consecuencias, toda vez que la Conagua otorgó a cada módulo de riego los respectivos volúmenes que serán distribuidos entre sus usuarios.

“Si no está registrado, si no está dentro de la normativa, pues él tendrá que asumir sus responsabilidades en eso”, subrayó el funcionario estatal.

Destacó que los Distritos de Riego son los que determinan los volúmenes autorizados para cada uno de los 48 módulos de usuarios en la entidad, donde cada agrupación realiza sus asambleas para llevar a cabo la distribución entre los productores de la lámina de agua que les corresponde en particular, por lo tanto, no se contempla proporcionar agua a aquellos productores que sembraron de forma no autorizada.