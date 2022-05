Es el teléfono celular tu peor enemigo al conducir

Mazatlán, Sin.- El caso omiso a las señales de tránsito y distraerse al conducir con el teléfono celular son los principales factores que ocasionan accidentes viales en el puerto de Mazatlán, informó Jorge Samuel Alvarado Ilustre, subdirector de Tránsito Municipal.

"Es más que nada la cultura vial, la señalética se encuentra, las señales de alto muchas veces se pasan por la prisa de los conductores; la única opción es respetar los señalamientos viales para evitar accidentes", señaló.

Dijo que en una semana se llegan a registrar hasta 20 accidentes, de los cuales el 50% ocurren de viernes a domingo, aunque es variable, pues en puentes y periodos vacacionales las cifras se elevan, debido a que hay más aforo vehicular y, por lo tanto, más probabilidades de que ocurran estos hechos.

Adelantó que esta semana se implementarán algunos operativos para todos los usuarios de la vía pública, no solo con motociclistas, sino todo aquel que viole el reglamento de tránsito, será sancionado.

Uso del celular

El funcionario municipal mencionó que el principal distractor de los conductores es el uso del teléfono celular, acción que también es sancionada con multa económica.

"Muchas veces las personas ven que otro va cometiendo una falta y ellos se ponen a grabar con el celular, es algo que está prohibido y lo van haciendo, lo suben a redes sociales, sin tomar en cuenta que ellos también van violando la ley", mencionó.

Indicó que en lo que va de este mes se han sancionado alrededor de 20 conductores que han hecho uso del teléfono celular mientras van conduciendo.

"Muchas veces hay accidentes, estamos ahí, van pasando grabando, nadie dice que no grabé, pero que se estacionen correctamente, se bajen del auto y tomen los videos que deben de tomar y no pasa nada, pero no lo deben de hacer conduciendo", indicó.

Una multa económica por ir haciendo uso del teléfono celular va de 500 a 600 pesos.