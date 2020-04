Entregarán mayores insumos y equipamiento a personal de la salud

Culiacán, Sin.- En los últimos días, personal de la salud han exigido al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel la entrega de insumos y equipamiento suficiente para atender a las personas contagiadas con coronavirus y hasta este jueves se dispersaron a ocho hospitales generales y 12 nosocomios integrales de los 18 municipios.

Local [Video] Dan de alta al primer paciente intubado por Covid-19 en Sinaloa

A través de una transmisión en redes, el mandatario estatal, indicó que los insumos y equipamiento saldrán del centro de distribución de la Secretaría de Salud, con la orden de iniciar la entrega a partir de este jueves, para que no falten al “ejército blanco” las herramientas necesarias para poder atender a los pacientes.









Para que les lleguen, porque no quiero que se quede en el camino, nos están apoyando trabajadores del DIF, incluso para ir entregárselo directamente a los hospitales, no hay excusa, no hay pretexto y tampoco quiero que haya favorecidos, porque esto es para que les lleguen a todos los trabajadores del sector salud Quirino Ordaz Coppel









Ordaz Coppel, expresó que en la actual etapa de la contingencia es necesario dar mayor prioridad a la atención de los pacientes en los hospitales, procesos que se tienen que realizar con la transparencia que se requiere sobre la adquisición de los insumos y equipamientos que se otorgan en los nosocomios.

Por su parte, el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, detalló que en las unidades médicas se otorgarán equipo, mobiliario médico para atender a la población usuaria que se requiere, además de protección personal como cubrebocas, ya sean quirúrgicos y N95, caretas, trajes, entre otros.









Para que los trabajadores de salud estén protegidos en la actuación correspondiente, ante la contingencia que, por supuesto las acciones preventivas son fundamentales Quirino Ordaz Coppel





Te puede interesar: Trabajadores del sector salud exigen a Quirino pago de sueldos e insumos

Cabe destacar que no se precisaron la ubicación de los hospitales que se entregarán los insumos, ni la cantidad que representa en cada una de las unidades.













Lee más aquí:

Local Llegan insumos y protección para atender casos de Covid-19

Local Crea JAP proyecto “Juntos ayudamos más”

Local En Sinaloa mueren más mujeres por Covid-19