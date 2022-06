Entregan lentes a niños y niñas con discapacidad visual en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con el objetivo de apoyar a niños y niñas con discapacidad visual a adquirir de una mejor manera los conocimientos escolares, los cuales en su mayoría son recibidos a través de la visión, la diputada Rita Fierro Reyes entregó 30 piezas de lentes a igual número de beneficiados en Mazatlán.

Los estudiantes, de primaria, secundaria y una de preparatoria, son en su mayoría de la zona rural, de las comunidades de San Marcos, Camacho, El Quemado, El Puente y El Recodo.

La legisladora del Congreso del Estado dijo que la discapacidad visual no deja de ser un poco rojo, pues muchas veces los padres no tienen la idea ni la posibilidad de saber que su no está aprendiendo a causa de que no puede ver bien.

Agregó que los beneficiados se eligieron tras realizar un recorrido por las escuelas y platicar con los docentes, quienes consideraron quiénes eran los alumnos que debían recibir el apoyo.

"Tenemos el deber de corresponder a las personas que nos dieron a confianza, en darnos el oto en el momento que nosotros los requerimos. Es la educación la que nos va sacar adelante como sociedad, los niños son el futuro de este país y entonces es por eso que decidimos apoyar", dijo.

Añadió que se han brindado otro tipo de apoyos como alimenticios, a los adultos mayores, personas con discapacidad motriz, estudiantes y deportistas.

La oficina de gestoríadel ex regidor Adalberto Valle donó cinco de los 30 pares de lentes. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

OFICINA DE GESTORÍA

Para los ciudadanos que quieran solicitar algún tipo de apoyo, indicó que en la calle Agustín Melgar número 808, en la colonia Benito Juárez, está ubicada la oficina de gestoría.

Los solicitantes podrán acudir, se les tomarán sus datos y serán considerados para próximas campañas de apoyo, pues señaló que los fondos de gestiones son muy reducidos; en esta ocasión fue de 10 mil 290 pesos.

INICIATIVAS

Apuntó que desde le Congreso, los diputados y diputada, están apoyando iniciativas que proporcionen un beneficio colectivo, como la de ampliar el rango de edad de personas con discapacidad para recibir un apoyo económico.

"El gobierno federal tenía un límite de edad hasta los 29 años, entonces muchas personas se quedaron sin el apoyo, personas que realmente lo necesitaban, ahora entró este nuevo proyecto, que en Sinaloa somos pioneros, va a ser el primer estado en el que se va a implementar esto", concluyó.