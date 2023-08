Encuentran varias irregularidades administrativas en el Acuario Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Varias irregularidades administrativas son las que ha encontrado la Sindicatura de Procuración tras realizar una auditoría en el ya extinto Acuario Mazatlán, estas supervisiones se llevaron a cabo entre los meses de marzo y abril, cuando todavía estaba en funciones el recinto marino.

La síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, este día presentó un informe ante los regidores y el alcalde Edgar González Zatarain en el que se desglosaron los siguientes resultados:

Se detectó que no en el área de taquillas ni en Administración había cámaras de seguridad, tampoco había un sistema de flujo eficiente, ya que la operación solo se registraban en un formato en Excel, pero no había un historial de evidencia diaria, no se contaba con una caja de seguridad y el dinero que se captaba no había un custodio responsable del mismo.

Aparte de la taquilla se ubicaron varios centros de cobro tanto en el Acuario como en el Parque Central: estacionamiento, ventas de artesanías, souvenirs de pingüinario, dulcería, interacción con pingüinos, alimento para peces, alquiler de carritos y baños en el estacionamiento, así como renta de kayak, alquiler de lancha, trenecito y baños, respectivamente.

"Se contaba con un sistema de ventas propio; sin embargo, en ninguna de estas áreas servía el lector de código de barras, no existe evidencia de que se realizaran inventarios internos de mercancía y sin el sistema código de barra los cobros se hacían de manera manual, lo que vulneraba los ingresos", explicó Cárdenas Díaz.

Algo muy similar pasaba con el inventario de especies, existía un formato en Excel con el desglose de estas, también se llevaba manualmente, es decir, era un sistema vulnerable de sufrir alteraciones.

Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, Síndica Procuradora del Ayuntamiento. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Recursos Humanos

La funcionaria apuntó que la paramunicipal no hizo entrega de la información del personal contratado por honorarios profesionales ni honorarios asimilados, sueldos y salarios. Tampoco se entregó el nombramiento del personal directivo de la paramunicipal y no existían declaraciones de no conflicto de interés.

Recursos materiales

Cárdenas Díaz comentó que fue complicado el inventario de muebles y equipo debido a que no existían lineamientos establecidos para tal efecto, el sistema contable de bienes no tenía una correspondencia con el sistema de bienes físico y se tuvo que etiquetar cada una de las cosas que había.

"Es delicado que existan tantas fallas administrativas porque existía ahí un Órgano Interno de Control a cargo, un gerente, un administrativo, un contador, no se tenía un control adecuado sobre el uso y manejo de los activos fijos", comentó.

No había bitácoras de control de combustible, no había un buen control del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, no se presentaron las pólizas de seguro del equipo de transporte y maquinaria, hay vehículos a los que ya se le vencieron sus pólizas y siguen circulando.

Recursos financieros

Los estados financieros que presentaron no se acompañaron de las actas de aprobación de dichos estados por parte del Consejo o Junta Directiva del Acuario, no se encontraron evidencias de arqueo de caja, no existía un tabulador oficial para el otorgamiento de viáticos o gastos de traslados, los cuales se detectaron muy altos.

"Las comprobaciones correspondientes por los anticipos otorgados no reúnen los requisitos contables establecidos, se encontró también que los ingresos generados por ventas de boletos, de productos y servicios mediante terminal punto de venta se contabilizaban correctamente; sin embargo, no se tiene la certeza de que los ingresos en efectivo se hayan contabilizado de manera correcta", añadió.

Obra Pública

En cuanto a la obra pública, Claudia Magdalena especificó que no se integró de manera adecuada la información referente a la contratación de servicios profesionales prestados mediante honorarios profesionales.

"Se realizó obra pública tanto en Parque Central como en Pingüinario, en mi caso todavía se está analizando lo que es la obra pública que se realizó en Parque Central, el Órgano Interno de Control está analizando la que se hizo de parte del Pingüinario", detalló.

Desglosó que en el año 2021 se realizaron siete contratos de obra y una póliza de egresos por 7 millones 616 mil 419 pesos y en el 2022 11 contratos y dos pólizas de egresos por 14 millones 468 mil 458.66 pesos.

Resaltó que ninguna paramunicipal está autorizada para realizar obra pública, estas se debieron hacer a través del municipio, incluso la Auditoría Superior del Estado tiene observaciones sobre ese tema.

¿Qué sigue?

Por parte de la Sindicatura de Procuración se hará llegar la denuncia correspondiente al Órgano Interno de Control, mientras que está a la par realiza su tarea en la parte financiera. Cárdenas Díaz dijo que estaría analizando la posibilidad que existe de llevar este asunto a otras instancias como la ASE, contra quien resulte responsable.

"Esto nos debe servir para que haya una buena capacitación a las diferentes paramunicipales, es muy importante definir y hacer cambios en las paramunicipales y que los órganos internos de control no dependan del director porque se vuelven sus asistentes, no puede ser que un director nombre al Órgano Interno de Control, mientras eso suceda las cosas no van a cambiar mucho", consideró.

Asimismo, puntualizó que es importante perfilar los puestos, que no haya "compadrazgos" ni nepotismo y que la gente que esté ocupando sea realmente la adecuada y reciba capacitación previa.