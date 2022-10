En total deterioro las calles de Villa Verde, en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Las calles del fraccionamiento Villa Verde se encuentran en total abandono. Llenas de baches, entre fugas de agua y drenaje, el deterioro es evidente.

Esta situación ha provocado ya varios accidentes por la zona. Los vecinos aseguran que desde hace más de un año las autoridades municipales no le han dado mantenimiento a las vialidades.

Puedes leer: En la colonia Constitución viven entre las aguas negras

"Hace como dos meses una moto venía dándole por la avenida, pero tropezó con un bache, el motociclista cayó y no se podía parar, pues resulta que el pie se le había zafado, el pobre muchacho estaba llorando por el dolor, llegaron por él una señora que parece que era familiar y se lo llevó en su carro, un amigo del joven se quedó a cuidar las partes de la moto, pero el pobre quedó herido de un pie", dijo Stefany, vecina del asentamiento.

Así como ese, han ocurrido muchos percances en los que afortunadamente, hasta el momento, nadie ha perdido la vida.

"Hace unos días un carro venía algo rápido y no se fijó en un bache y se le quedó la llanta atorada, se me hizo curioso y poco común esa situación, la joven que venía manejando no vio el bache y afortunadamente no pasó a mayores”, agregó.

El parque del fraccionamiento es agarrado como basurero. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

FALTA DE CULTURA

Los habitantes del fraccionamiento denunciaron también que el área verde que está por la entrada principal, que además es un parque, la han agarrado de basurero, al dejar ahí bolsas con desechos.

"Qué ejemplo le dan a los niños, hay personas que vienen y dejan su basura en el parque, eso es muy cierto, pero también es la gente de fuera la que viene y deja toda su basura aquí, este lugar es una calle, no un basurero", comentó Leticia, vecina de la zona.