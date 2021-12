En Rosario, 20 motociclistas han sido infraccionados en solo dos días

Rosario, Sin.- Luego de más de un mes de trabajo de concientización, se terminó la tolerancia hacia los motociclistas en el municipio de Rosario, lo que ha generado 20 infracciones en solo dos días.

Jesús Salaiza Rendón, subdirector de Tránsito, comentó que desde el pasado viernes se está aplicando mano dura con los motociclistas que no respeten el reglamento de tránsito.

"Hay gente que sí está acatando las medidas que se recomendaron en ese mes, la mayoría de la gente portando el casco y también muchos ya traen su placa".

Estás infracciones se han aplicado a quienes no respetan señalamientos o no portar debidamente el casco, informó el subdirector de Tránsito.

"Hubo gente que sí se molestó y no acataron las recomendaciones, principalmente de utilizar el casco, han sido un total de 20 las infracciones que hemos realizado y vamos a seguir infraccionando a quien no lo haga".

Asimismo, dijo que los operativos se han iniciado en la cabecera municipal, pero también se va llevar a las comunidades ya que en estas es donde se ha tenido mayor número de accidentes y decesos.

Dijo que es necesario que la ciudadanía acate las recomendaciones, con el fin de evitar ser parte de las estadísticas negativas de los accidentes de motociclistas.´

Las Infracciones han ido disminuyendo. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Cabe destacar que los importes por multas quedarán de la siguiente manera, no portar casco 850 pesos; No portar Licencia-permiso correspondiente 850 pesos; No portar placas 708 pesos y No portar seguro a terceros 708 pesos.

















