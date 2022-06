En mi negocio, nadie se quita el cubrebocas; CANACO Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Pese a que la pandemia de Covid - 19, la recomendación es siempre utilizar las medidas preventivas, así lo externó José Luis González Sánchez, delegado de CANACO en Escuinapa.

El representante del comercio formal, expuso que la recomendación que ellos han brindado siempre, es mantener al menos el uso del cubrebocas vigente.

"Las medidas continúan, no hemos dejado de estar implementando las medidas preventivas por la contingencia porque sigue la pandemia, ahorita estamos en la quinta, afortunadamente la mayoría de los ciudadanos ya estamos vacunados, pero aún seguimos con las medidas".

Señaló que han tratado de ser un poco tolerantes con los consumidores, ya que la misma autoridad de salud, dijo que ya no era necesario el uso del cubrebocas en espacios abiertos.

"En el acceso a los comercios, para los clientes tenemos los carteles donde se pide el uso del cubrebocas es necesario, pero ya no se les pide por obligación, no podemos ser muy exigente con nuestros clientes porque el propio Gobierno ya está diciendo que podemos traer o no el cubrebocas, esto puede causar molestia en la gente y perder la clientela".

Al concluir, fue claro que en lo que respecta a su establecimiento, al menos él y el personal que labora con él, siempre trae el cubrebocas puesto.

"De hecho, en mi negocio nadie se quita el cubrebocas y mantenemos ahí las botellas para el uso del gel antibacterial" concluyó.