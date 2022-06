¿Y las vacunas? “El Químico” Benítez asegura que sí se gestionaron

Mazatlán, Sin.- Ahora el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, desmiente lo dicho en la contestación de una solicitud de acceso a la información sobre la gestión de las 500 mil vacunas contra el Covid-19 que nunca llegaron al municipio y dónde el propio Ayuntamiento de Mazatlán responde que fue mentira.

Tras ser cuestionado por los medios de comunicación respecto al tema, señaló que no fue el Ayuntamiento quien la contestó, sino un trabajador común y corriente de la secretaría de presidencia.

"No es el Ayuntamiento (...) ese no es el Ayuntamiento, el Ayuntamiento son el presidente y los regidores, eso es lo dijo el secretario de Presidencia que no fue electo, que fue un trabajador común y corriente", señaló.

¿Por qué nunca se donaron?

Aseguró tener infinidad de pruebas dónde se demuestra que todo lo que dijo es real, es decir, que las vacunas realmente si se gestionaron.

"Yo tengo infinidad de pruebas que se las voy a mostrar, que lo que dije es real y si no ingresaron las vacunas fue por una razón, que la secretaría encargada mexicana de hacerlo no nos dio permiso final, pero todos los trámites se hicieron, las vacunas se perdieron, al alcalde de la ciudad que no las donó le llamaron la atención", aseguró.

"Estaba en muchas manos, de muchas direcciones, secretarias diferentes, Relaciones Exteriores Secretaría de Salud, finalmente nunca salió el permiso y se perdieron las vacunas, pero eso es muy contrario a lo que los medios de comunicación dicen", añadió.

El documento, público y oficial, es la respuesta a la petición a un ciudadano. Foto: Cortesía | Sheila Arias

Antecedentes

En agosto del año pasado, Benítez Torres dio a conocer que la ciudad Mission, Texas, donaría 500 mil vacunas contra el Covid-19 de la empresa Johnson &Johnson a Mazatlán.

El munícipe viajó en tres ocasiones a la ciudad hermana para la gestión de las dosis: del 27 al 29 de agosto, del 3 al 5 de septiembre y del 12 al 15 de octubre.

El día martes se dio conocer un documento público y oficial, encontrado en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es la contestación a la petición de un ciudadano, con folio 250485600047721, sobre la gestión de dichas vacunas que nunca llegaron al municipio.

En el documento con el oficio PM 0229/2021 se señala que en efecto el presidente municipal viajó a la ciudad de Mission, Texas, con la finalidad de llevar a cabo los protocolos propios de hermanamiento entre ambas ciudades y fué en esa entidad de la Unión Americana, que se le propuso la posibilidad de efectuar en donación vacunas para efectos de combatir el virus, en el entendido que fue solo eso, una propuesta.