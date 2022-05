En mi gobierno habrá garantías para periodistas: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El asesinato del periodista Enrique Ramírez Ramos, fue un parte aguas para que el actual gobierno, le dé respaldo al gremio de la noticia y que reporteros, fotógrafos comunicadores y otros, a fin, no sean una víctima más de la violencia y represalias por la libertad de expresión.

Sobre el asesinato de Ramírez Ramos, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que se actuará con todo el peso de la ley.

Dijo que ya le solicitó a la Fiscalía General del Estado, acelerar las investigaciones a fin de que este crimen, que se suscitó el pasado jueves en Culiacán, no quedé impune y se haga justicia.

“Ya se avanza en la investigación del caso Luis Enrique. Tengo el interés de que no pasen mucho las horas porque luego se van borrando evidencias. Necesitamos tener el caso concluido lo más pronto posible”, dijo.

Aseveró que su gobierno dará garantías laborales y de vida a los periodistas, pues señaló que dará continuidad a las iniciativas de ley que hay en el congreso local para que en la entidad haya protección a los comunicadores.

“El primer compromiso nuestro es que no haya impunidad, porque de esa manera quien pretenda atentar de nuevo contra algún periodista, tendrá que cuidarse, es la primera obligación nuestra para darles a ustedes garantía de que puedan ejercer con libertad su ejercicio”

El mandatario subrayó que ningún periodista debe ser amedrentado por ningún político o funcionario de su gobierno, por trastocar temas de indagación, pues aseguró que si se trabaja de manera legal, no hay nada que temer.

“De mi gobierno, los temas que toquen, no tienen ninguna consecuencia represiva, con toda libertad hagan las críticas, señalamientos, investiguen”, apuntó.

En el tema de funcionarios que mantienen posturas jurídicas en contra de reporteros, tal y como sucede con el secretario de salud, Héctor Melesio Cuen, el gobernador abundó que ninguno de sus subordinados debe mantener querellas con los comunicadores, por lo que hizo un llamado a retirar demandas y señalamientos.

“No quiero a ningún funcionario aquí que tenga emplazado jurídicamente a algún periodista, no los quiero porque yo no soy de la idea de siquiera mandarles una carta aclaratoria. No comparten mi manera de pensar, por lo tanto, el que lo tenga tendría que retirarlo y eso lo hacemos en honor a Luis Enrique” ,expreso.

A su vez, Rocha Moya emitió un llamado a los presidentes municipales de Sinaloa, a tener mayor sentido democrático y no mantener pleitos y arrebatos contra los periodistas que cuestionan su actuar como mandatarios.

Cabe recordar que, al menos en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, los alcaldes Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, han mantenido arrebatos públicos con periodistas.

Datos

Actualmente, el congreso contempla 4 iniciativas encaminadas a la protección de periodistas en la congeladora.

En los últimos tres gobiernos estatales, se han asesinado a cuatro periodistas durante el primer semestre.

El primero fue Humberto Millán durante el primer semestre del ex gobernador Mario López Valdez.

El segundo, fue Javier Valdez, al inicio de la administración de Quirino Ordaz Coppel.

El tercero fue Omar Ivan Camacho, asesinado también durante la administración de Quirino Ordaz Coppel.

Y el asesinato más reciente ha sido Luis Enrique Ramírez Ramos, en el inicio del sexto mes de gobierno de Rubén Rocha Moya.

Tan sólo en lo que va del 2022, nueve periodistas han sido asesinados en el país, la mayoría de los crímenes, estaban relacionados con la labor de los comunicadores.