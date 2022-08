En Mazatlán, viudas de policías y agentes jubilados logran acuerdos en homologación salarial

Mazatlán, Sin.- En la primera mesa de trabajo con funcionarios municipales y regidores, las viudas de policías y agentes de tránsito pensionados de Mazatlán lograron acuerdos de homologación salarial.

El secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, manifestó que en la primera reunión con el grupo de viudas de policías y tránsito en Sala de Cabildo se sacaron expedientes de cada caso; esto apegado al decreto establecido en julio del año pasado en el Congreso del Estado, derivado de la ley de Seguridad Pública.

Mencionó que en esta semana concluye la parte jurídica y dependiendo del impacto económico que represente a la Comuna, tendrán que realizar una modificación presupuestal que será presentada al pleno de Regidores del Cabildo.

“Los compromisos son que nos apeguemos al decreto del cumplimiento de lo que dice la ley, y que no hay ninguna negativa, estamos abiertos no solamente al diálogo que incluye la situación de tránsitos y policías. Hay casos muy en particular de cada uno de los elementos, y aun así vamos a entrarle a la revisión de cada caso en lo particular”, dijo.

González Zataráin adelantó que en la segunda quincena de agosto recibirá el beneficio de la homologación salarial el primer paquete de expedientes.





SIN PLEITOS

Yesenia Rojo Carrizoza, asesora jurídica del grupo Guerreros Unidos, agradeció la apertura y disposición del Gobierno Municipal, que giró instrucciones al personal de las respectivas áreas que se encargan del tema.

“Estoy acostumbrada a pelear, casi todo lo hemos logrado con base en pleito, ahorita tengo que decir gracias, porque no habrá ese pleito, no tendremos ese ‘estira y afloja’, no se tendrá ese regateo de las prestaciones”, expresó.

Las viudas de policías y tránsitos jubilados hicieron la entrega de los expedientes al funcionario municipal para su revisión.

En Mazatlán, al menos 33 viudas de policías iniciaron un proceso jurídico para que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres les homologue su pensión, es decir, que se les pague de acuerdo a lo que ganaba su esposo antes de fallecer.

En Culiacán, luego de una larga lucha que mantuvieron las viudas de policías, lograron que se les empiece a pagar el adeudo que se tenía de las pensiones a 186 de ellas.

Esto, luego de firmar un convenio en colaboración con el Gobierno del Estado, para que se les pague al 100 por ciento lo que se les debe.