Hemos cumplido con pago a viudas de policías de Mazatlán: Édgar González

Al municipio no le ha llegado ninguna solicitud formal de parte de viudas o policías en cuanto al pago de pensiones, informó el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, luego de que al menos 10 viudas anunciaran que recurrirían a un proceso jurídico para la homologación de pensiones.

"Ellas hacen referencia a un decreto que se aprobó el año pasado, de hecho me tocó a mí como diputado aprobarlo, el 645, que es un decreto que habla precisamente del incremento salarial anual que tiene que ir de acuerdo al índice inflacionario, más el 1%".

Agregó que todas las administraciones están obligadas a aplicarlo y en el caso de Mazatlán había un faltante del 2.7% , el cual ya se les pagó la mañana del viernes pasado sin ninguna solicitud de policía ni viudas de nadie.

"¿Qué pasa en el caso de Mazatlán? si es que quedara esa duda, es que al inicio de año, quien estaba al frente de Recursos Humanos, hicieron un pago del 6% general para todo mundo para los trabajadores y todo mundo, luego el secretario de Seguridad Pública hace una solicitud, solicitando el pago del resto el 2.7%, porque el inflacionario estaba marcado en enero en esa cantidad en el 7.7% más el 1% cómo lo indica el 645", explicó

Agregó que la situación no es la misma que en Culiacán, pues allá fue un tema de conflicto, ya que el municipio se negó a pagar, por ello llegó hasta los tirbunales, pero en Mazatlán el Ayuntamiento no está en esa idea.

"Tenemos el deber de pagarlo sin que nos lo soliciten pero si algo se escapa y no lo pusimos o no va, lo vamos a hacer sin ningún problema, no hay negativa de parte del alcalde en no cubrir todo lo que se tiene que cubrir, si lo hubiese más todavía", aseguró.

Mejorar condiciones laborables

Al contrario, agregó el funcionario municipal, hay disponibilidad del municípe en mejorar las condiciones laborales de los elementos de Seguridad Pública.

"Ir viendo en materia presupuestal para, el próximo año, darles mejores condiciones a los elementos de Seguridad Pública, más allá de lo que indica el 645. Lo dijimos en un principio, tenemos que exigirle a la policía que sea mejor, que tengamos mejores elementos, pero también tenemos que darle las condiciones a aquellos que sí quieren hacer bien su trabajo", agregó.

Estás mejoras en condiciones laborales incluiría un incremento salarial, ampliar la cobertura en los seguros de vida, la posibilidad de estudiar una carrera en la Universidad de Policías, hacer efectivas las vacaciones y retenciones.

Antecedentes

Al menos diez viudas de policías iniciarían un proceso jurídico para que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres les homologue su pensión, es decir, que se les pague de acuerdo a lo que ganaba su esposo antes de fallecer.

Ésto porque desde hace dos administraciones a la fecha, las autoridades municipales se han ensañado con las viudas, han bajado las pensiones y se han burlado de ellas.

Las viudas recurrieron a este proceso jurídico en el puerto y esperan que el alcalde acceda a cumplir sin necesidad de recurrir a las instancias legales.