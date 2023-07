En Mazatlán se paga un alto precio a causa de las vialidades en mal estado

Mazatlán, Sin. -Desde hace algunos meses en Mazatlán los accidentes generados por los diferentes baches que hay en las calles del puerto han sido una constante.

Algunos mecánicos cuentan cuáles han sido las reparaciones más difíciles y más caras que ha hecho en este tipo de situaciones, las cuales pueden llegar a ser desde los 800 hasta los 14 mil pesos.

"El precio varía dependiendo de que sea lo que necesitan arreglar, pero hay unas que suelen ser más baratas que las otras, si es un raspón, un faro de luz, un retrovisor, aquí con nosotros los precios de esto ronda entre los 550 y 800 pesos, muchos nos dicen que las piezas son más baratas, pero no solo cobramos la pieza, también cobramos la mano de obra y todo", comentó Ariel Herrera, quien cuenta con un taller mecánico ubicado en la avenida Gabriel Leyva.

El golpe más fuerte que del que Ariel tiene registro es el de una defensa que quedó totalmente destruida, producto de un accidente vial en un bache, siendo este un costo mayor al que se esperaba antes de que se iniciaran las reparaciones, pues el precio de este accidente fue de alrededor de 14 mil 200 pesos.

"La reparación de esa defensa fue de 14 mil 200 pesos, no se me olvida porque fue de mis primeras reparaciones, casi me intentan ajusticiar cuando se enteraron del precio hasta que se enteraron del costo que tendría repararlo, más la pintada, más la mano de obra, recuerdo que una grúa lo trajo al taller más cercano porque el carro no tenía seguro, aquí lo atendí. Tardé unos días en repararlo, pero sí quedo bien, recuerdo que esa fue la reparación más cara que me ha tocado", comentó el joven mecánico.

Una persona que se dedica a cambiar neumáticos de los vehículos aseguró que los accidentes más comunes que atienden en su negocio son a causa de baches y socavones, pues en más de una ocasión los baches han ocasionado que las llantas de algunos vehículos se ponchen o se salgan de su lugar.

"Son los accidentes más comunes que hay, las llantas cuando caen a un bache, solemos cambiarlas y checarlas", señaló Hugo Adrián García.

Añadió que el costo de cambio de llantas en su local es dependiendo la marca y el tamaño, y que los carros más comunes que suelen sufrir este tipo de daños son los más pequeños.

"El costo del cambio de llantas varía dependiendo la marca y el carro que sea, pero normalmente los precios aquí van entre los 800 y mil 800 pesos", aseguró.