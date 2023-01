En Mazatlán, la cuesta de enero y los hechos violentos en el estado, han causado una baja en el turismo

Mazatlán, Sin.- Algunos de los puntos más frecuentados por parte de los visitantes que llegan al puerto se encontraban solos o con muy pocas personas de fuera durante el día sábado, según algunos comerciantes de las diferentes zonas son un par de factores a los que se le atribuye esto.

Algunos comerciantes del tianguis turístico ubicados a la altura del Acuario de Mazatlán, señalan que la cuesta de enero también ha causado esta soledad, pues el gasto que diversas familias que vienen de fuera han realizado, ha sido mucho para poder venir a vacacionar.

"Cuando comienza el año no es muy común ver a tanto turista, muchos están gastados por las fiestas de diciembre, los regalos y esas cosas, hay personas que vienen a Mazatlán seguido durante algunas semanas o cada ciertos meses, pero en enero mucho ni se paran y se entiende por los gastos que hacen, en diciembre," Dijo Luisa Barrón, comerciante del tianguis turístico.

Mientras que hay otros comerciantes más escépticos, que piensan que además de los gastos de las fiestas navideñas, la soledad en el puerto se debe a los hechos violentos que ocurrieron el pasado jueves 05 de enero del 2023 en la capital del estado.

Algunos de los puntos más frecuentados por parte de los turistas lucen solos. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Más que nada la gente sigue asustada, porque hay mucho extranjero, pero muy poco turista nacional, el pensar común es porque la gente cree que la cuesta de enero es lo que hace que no estén visitando Mazatlán, puede que tenga algo que ver, pero lo que paso en Culiacán, también influye mucho porque no creo que las personas del país no estén asustadas por todo el caos que se hizo," Dijo Jesús, vendedor de recuerdos.

Lugares como el Acuario, algunas zonas de la playa, el Centro Histórico y la Catedral, tuvieron un pobre aforo turístico durante el sábado. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

En la catedral y el primer cuadro de la ciudad, se pudo apreciar una afluencia turística muy baja, pues las personas que estaban en esos lugares, eran comerciantes y los propios habitantes de Mazatlán que salían a realizar compras, dar la vuelta o simplemente acudían a su trabajo.