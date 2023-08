En Mazatlán han muerto 16 motociclistas en accidentes viales este 2023

Mazatlán, Sin. -En lo que va del año en Mazatlán han fallecido 28 personas en accidentes viales, de los cuales 16 han sido motociclistas.

Roberto Jaime Rodríguez, coordinador de Educación Vial en la delegación de Vialidad y Transporte, apuntó que en el puerto hay más motocicletas en circulación que en Culiacán y Ahome, se tienen registradas al menos 60 mil unidades de dos ruedas, lo que tiene al municipio en primer lugar, a nivel estado, en accidentes y muertes de estos conductores.

El motociclista es impredecible, no respeta espacios, rebasa por derecha, obstruye banquetas, se sube a camellones y puentes peatonales.

Ante el panorama consideró que la autoridad operativa tiene que vigilar y sancionar el comportamiento de estos usuarios sobre la vía pública.

Motociclistas circulan sin casco de protección. Foto: Cortesía | Bomberos Veteranos

"Hay que trabajar más con el que usen cascos de mayor seguridad, protección de esqueletos de plástico, rodilleras, coderas, no es obligatorio, es necesario; hay que trabajar más con el motociclista para que tengamos más preparación en ellos., La conducción de una motocicleta no es una cuestión particular, ya se ha convertido en una fuente de trabajo para muchas personas y por andar trabajando pierden la vida en un vehículo de estos", dijo.

Capacitación

Jaime Rodríguez mencionó que todos los sábados hay cursos de capacitación para menores de 18 años en los que aprenderán sobre la Ley de Movilidad, manejo defensivo y preventivo y educación vial.

Se imparte de nueve de la maña a una de la tarde y es obligatorio para quienes quieren obtener su licencia de aprendiz o de motociclista siendo menor de edad.

"Lo pueden tomar también personas que ya tengan la licencia y que quería reforzar conocimientos en conducción".

Dato

Del 2019 al 2022 han perdido la vida 120 personas en accidentes viales en Mazatlán.

En el 2022 hubo 47 víctimas mortales en siniestros viales, 20 fueron motociclistas.