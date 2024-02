En Mazatlán están casi agotados los cuartos de hotel para el Carnaval

Mazatlán, Sin.- A unas horas de que inicie el Carnaval Internacional de Mazatlán 2024, la disponibilidad de cuartos de hotel está prácticamente agotada.

El secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Martín Ochoa López, confirmó que en los siguientes días el puerto estará abarrotado, ya que los hoteles alcanzarán un 100 por ciento en la ocupación y que esto se extenderá a la renta vacacional del 8 al 13 de febrero, tiempo que durará la máxima fiesta mazatleca.

Ante ello, hizo un llamado a los turistas a que reserven directamente en los hoteles y plataformas oficiales para evitar ser víctimas de fraudes.

“Que no depositen, que no transfieran dinero hasta que no estén seguros y ver a las personas físicamente, porque yo lo decía, el fraude no se da en nuestro municipio, se da desde que ellos están en sus casas, ellos vienen de Durango, de Saltillo, de Monterrey, allá depositan. Alguien de internet da un número de teléfono y llegan aquí queriendo que las autoridades seamos responsables de eso y es ahí donde ya no podemos hacer nada. El llamado es a que lo hagan en plataformas oficiales”, dijo.

Instalación de módulos

Ochoa López comentó que durante estas fechas la ciudad lucirá abarrotada por turistas, por lo que en conjunto con el Centro de Atención y Protección al Turista (Capta) instalarán módulos de atención en algunos puntos específicos de la ciudad, como el Malecón y la Central Camionera.

Indicó que en estos módulos brindarán orientación a los visitantes y atenderán quejas, las cuales serán canalizadas a las instancias correspondientes.

Reconoció que será complejo el estacionamiento para los autobuses charters debido a que al instalarse la feria del Carnaval en el estacionamiento que ocupan estas unidades frente al Gran Acuario, se reducirán los espacios.