En Mazatlán, denuncian robo de medidores en la colonia Centro

Mazatlán, Sin.- Los vecinos y comerciantes de la colonia Centro de Mazatlán de manera constante han sufrido robos de sus medidores en medio de la noche o madrugada, siendo los medidores de luz los artefactos que se han estado hurtando en algunas calles del asentamiento en mención.

Una vecina que vive en la calle Benito Juárez de Mazatlán asegura que hace aproximadamente tres semanas su medidor de luz no estaba en su lugar, pues este había sido robado por los malhechores que frecuentan la zona.

"Era de madrugada cuando me pasó eso, ya eran como las tres de la mañana cuando me desperté para ver por qué hacía tanto calor y me di cuenta de que no tenía luz. Hasta que salí como a las seis de la mañana para checar, vi que no tenía medidor. Son los mismos delincuentes que pasan por aquí y cometen varios delitos. No soy la única persona que ha sufrido el robo de su medidor por aquí", dijo Karina Padilla, vecina de la calle Benito Juárez.

Una vez pasado el problema, la vecina acudió a CFE para reportar la situación y que le instalaran un medidor nuevo, el cual ya fue colocado y está en funcionamiento.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Otro de los vecinos que vive en la calle Constitución asegura que en una ocasión, al llegar del trabajo, logró detectar a dos personas que se subían a una motocicleta mientras robaban el medidor de luz de los departamentos donde vive.

"Yo alcancé a verlos, eran dos hombres delgados, no tan altos, uno traía casco y el otro tenía un tatuaje en el cuello. Los vi y quise correrlos, pero se fueron rápido en su moto. Cuando me acerqué, no estaba el medidor y los cables estaban fuera de su lugar", comentó Alfonso, vecino de la calle Constitución.

En ambas calles, la problemática se ha venido incrementando, pues han sido más de 13 medidores de luz los que se han robado en diferentes comercios y casas particulares en la zona. Incluso, en algunos casos, los delincuentes han aprovechado algunas casas abandonadas para robar los medidores.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Exigen seguridad

Los vecinos exigen a las autoridades municipales que estén más pendientes de la situación, pues consideran que la colonia Centro es muy vulnerable para que sucedan estos actos delictivos.

"Las calles del Centro son muy vulnerables durante la noche últimamente. Nos están robando medidores. Exigimos a las autoridades municipales que estén pendientes de lo que sucede aquí, de los robos que nos han estado haciendo. No todo es playa, que vean la inseguridad que hay aquí. Ya es fácil que se lleven los medidores por la falta de seguridad", añadió la vecina.