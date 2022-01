Reportan mazatlecos cobros de excesivos de energía eléctrica

Mazatlán, Sin.- Desde hace varias semanas por algunas colonias del puerto se ha escuchado a un automóvil de la Comisión Federal de Electricidad que advierte a través del perifoneo sobre cambios de medidores y cortes de luz para aquellos usuarios que están rezagados en sus pagos.

La CFE había anunciado el programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución 2019- 2033 e indicó que a partir del 2021 comenzaría el cambio o instalación de más de dos millones de medidores de luz, sin embargo, los usuarios de este servicio han señalado que los cambios de medidores se hacen de una manera arbitraria, ya que supuestamente los trabajadores de la Comisión llegan al domicilio diciendo que van a realizar una rutina de verificación y sin pedir autorización cambian el medidor.

Local Desconoce Ayuntamiento avance del puente sobre Río Quelite

Aunque los verdaderos problemas vienen después; según señalan algunos mazatlecos, que luego del cambio los recibos llegan con un cobro excesivo del doble y hasta del triple.

"Venía pagando mil 200 pesos y el último me llegó con dos mil 200 pesos, me llegó el doble de lo que generalmente pago", dijo Mauricio, vecino del Centro de la ciudad.

"A mí me llegó el triple y eso que no puse luces navideñas, pagaba 700, me llegó de 2 mil pesos", comentó Claudia.

Rosa, vecina también del Centro, expresó que a la CFE no hay quien le gane, pues cuando van a reclamar o aclarar los cobros excesivos, no les dan solución.

"Ya me llegó el trancazo de tres mil 600 pesos por vivir a media cuadra de la marisma, me cobran como si viviera media cuadra de la playa y con una casita chiquita de tres cuartos, va uno y habla y no les ganas, no hay nada que hacer", expresó Rosa.













