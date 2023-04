Ciudadanos exigen mantenimiento al canal pluvial de la López Mateos

Mazatlán, Sin.- Con la maleza crecida, escombro y mucha basura, así es como se encuentra el canal pluvial de la colonia López Máteos en Mazatlán.

Habitantes del asentamiento aseguran que desde hace más de un año no ha recibido mantenimiento.

"Fue hace como un año más menos, o más, porque me acuerdo de que estaban las épocas de Navidad, pero del 2021, desde ese entonces que no vemos a nadie por aquí y aquella vez recuerdo que estaban cortando todas las platas que había en el canal y sacaron basura, pero ya no volvieron", dijo Jesús Espinoza, vecino de la calle Ahuizótl, ubicada a un costado del canal.

A pesar de los reportes que se han realizado en los últimos meses, nadie ha acudido a ver la problemática.

"Reportamos a Ecología, Obras Públicas, y no nos han dado respuesta, me imagino que alguno de ellos tendría que venir a resolver este problema, porque de plano hemos sido ignorados por ellos", añadió.

Se llena de animales ponzoñosos

Otra vecina señala que el lugar ya ha sido invadido por los animales y algunos indigentes que aprovechan para hacer sus casas improvisadas en el sitio.

"Los animales ya hacen de las suyas, hay ratas, o ya no sé si son conejos o mapaches de los grandes que están, hasta arañas y otros animales que son peligrosos, esos están entre la maleza, y aparte las personas que viven en la calle aprovechan para hacer sus pequeñas viviendas con lonas, es necesario encontrar una solución, todo enlamado y decaído está ese canal, no les importa que los pongamos en redes sociales, parece que no conocen la vergüenza", dijo Susana, vecina del lugar.

Los vecinos temen que los niños que salen a jugar a la calle sufran algún accidente por las condiciones en las que se encuentra el canal.