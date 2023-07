En Mazatlán ciudadanos se protegen del calor

Mazatlán, Sin.- Con temperaturas superiores a los 32 grados centígrados y una humedad del 69 por ciento, realizar actividades al aire libre, por mínimas que sean, representan un riesgo para las personas.

En Mazatlán, los ciudadanos que salen a la calle a trabajar o a realizar compras, se ven expuestos a las altas temperaturas, por lo que tienen que tomar sus propias medidas para protegerse.

También puedes leer: Recomienda extremar precauciones en alimentos por el calor

"Las altas temperaturas son peligrosas, para ser honesta prefiero cargar con mi bule de agua y mi paraguas, es mejor hacer eso que andar aguantando tanto el sol. Si así nada más camina uno y ya está todo bañado en sudor, ya sin protección es peor. El agua me ayuda a hidratar el cuerpo, me cuido de esa manera, porque si por mí fuera ni viniera a hacer el mandado al mercado", expresó Dulce Guevara, quien acudió al Centro de Mazatlán a realizar diversas compras.

Otras personas que también realizan actividades al aire libre afirman que la mejor manera de cuidarse del calor es llevando ropa ligera.

"Pienso que es mejor andar con ropa cómoda para salir a la calle, por eso vine con short, gorra y la camisa blanca, yo no sé cómo es que hay personas que salen con mezclilla o ropa de manga larga, apenas que trabajen en el aire acondicionado, esta es la mejor manera de cuidarse si llegan a salir a la calle, Mazatlán está que arde", comentó Ángel Vargas.

Lo bueno que hay camiones con aire

Un trabajador de una tienda departamental aseguró que durante su horario de comida, que es a las 14:00 horas, se sube a un camión con aire acondicionado y come arriba de la unidad.

"Son dos horas de comida las que me dan para ir y venir, así que traigo mi comida o la compro ya hecha en otros lados, lo que hago es subirme a un camión de la ruta Sábalo Centro y como ahí, apenas así como a gusto, porque en el Centro son pocos los lugares para comer con aire acondicionado y los que tienen están muy caros. Mientras que en donde trabajo me den la oportunidad de salir, siempre me vas a ver aplicando esa jugada de comer arriba del camión", dijo Mario Lucas, trabajador de una tienda departamental.